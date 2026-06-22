Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizeieinsatz nach Jubelfeier in Stralsund

Stralsund (ots)

In der Nacht zu Sonntag (21. Juni 2026) kam es kurz nach Mitternacht zu einem Polizeieinsatz im Stadtgebiet von Stralsund.

Im Anschluss an das WM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft versammelten sich etwa 300 Personen zu einer spontanen Jubelfeier, die sich im weiteren Verlauf auf den Knieperdamm verlagerte. Dort kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen und -blockaden. Zudem wurde vereinzelt Pyrotechnik abgefeuert.

Zur Befriedung der Lage und zur Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung waren Kräfte der Landes- und Bundespolizei im Einsatz. Insgesamt wurden 18 Funkstreifenwagen eingesetzt.

Die Lage konnte durch die eingesetzten Kräfte beruhigt und weitere Störungen verhindert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell