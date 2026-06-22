Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach einer 18-Jährigen in Stralsund
Stralsund (ots)
Seit dem 21.06.2026 um 14:00 Uhr wird eine 18-Jährige aus dem Jugendhilfezentrum in Stralsund gesucht. Nähere Informationen unter dem Pfad:https://is.gd/SzD6V4
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(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
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