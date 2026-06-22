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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schreckschusswaffe bei Minderjährigem auf Dorffest festgestellt

Ahrenshagen-Daskow (LK V-R) (ots)

Am Samstagabend (20.06.2026) wurde gegen 22:00 Uhr auf einem Dorffest in der Gemeinde Ahrenshagen-Daskow bei einem minderjährigen Jugendlichen eine Schreckschusswaffe aufgefunden.

Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens kontrollierten den Jugendlichen im Rahmen der Veranstaltungsabsicherung und stellten dabei in dessen mitgeführten Sachen eine Schreckschusspistole mit PTB-Zulassung sowie dazugehörige Reizstoffpatronen fest. Die Polizei wurde daraufhin hinzugezogen.

Die Beamten stellten die Waffe und die Munition sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ein. Der Jugendliche wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an einen Erziehungsberechtigten übergeben. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen mit PTB-Zeichen zwar von volljährigen Personen erlaubnisfrei erworben und besessen werden dürfen, für Minderjährige jedoch ein Besitzverbot besteht. Darüber hinaus dürfen solche Waffen in der Öffentlichkeit grundsätzlich nur mit einem sogenannten "Kleinen Waffenschein" geführt werden. Unabhängig davon gilt bei öffentlichen Veranstaltungen regelmäßig ein Waffenführungsverbot.

Das Mitführen von Schreckschusswaffen bei Volksfesten, Dorffesten oder ähnlichen Veranstaltungen birgt erhebliche Gefahren. Aufgrund ihrer äußeren Erscheinung sind sie häufig kaum von scharfen Schusswaffen zu unterscheiden. Bereits das Zeigen oder Verwenden solcher Waffen kann bei Besuchern erhebliche Verunsicherung auslösen und zu gefährlichen Situationen führen.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Jennifer Sänger
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-205
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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