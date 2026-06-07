LPI-SHL: Einbruch in Gartenhaus
Suhl (ots)
Zwischen dem 31.05.2026 und dem 05.06.2026 dringen unbekannte Täter gewaltsam in einen Bungalow in einer Gartenanlage Am Sehmar in Suhl ein und entwenden daraus Geschirr im Wert von ca. 200,- Euro. Der Sachschaden an der Eingangstür beträgt ca. 100,- Euro. Hinweise zur Tat nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369225 entgegen.
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