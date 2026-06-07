LPI-SHL: Einbruch in Gartenhaus

Bad Salzungen (ots) - Zu einem Diebstahl kam es in der Zeit vom 03.06.2026 bis 05.06.2026 in einem Seniorenheim in Bad Salzngen. Hier wurde einem 75-jährigen Bewohner durch einen unbekannten Täter im angegebenen Zeitraum 150 Euro aus seinem Spind entwendet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Bad Salzungen Telefon: 03695 551 0 E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de ...

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