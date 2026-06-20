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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall zwischen Radfahrerin und E-Scooter-Fahrerin

Greifswald (LK VG) (ots)

Am 20. Juni 2026 ereignete sich gegen 13:50 Uhr auf der sogenannten Pappelallee (Verbindungsweg zwischen Innenstadt und Eldena/Elisenhain) Höhe der Zuwegung "Puschkinring" ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei kollidierte eine 60-jährige Radfahrerin, die in Richtung Elisenhain unterwegs war, mit einer unbekannten jungen E-Scooter-Fahrerin, die aus Richtung "Puschkinring" kam. In der Folge stürzten beide Verkehrsteilnehmer. Die Radfahrerin zog sich, nach aktuellen Erkenntnissen, leichte Verletzungen zu und wurde mittels Rettungsdienst in die Universitätsmedizin Greifswald transportiert. Die E-Scooter-Fahrerin entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle und ließ die Verletzte zurück.

Laut Aussagen der Verletzten sowie des begleitenden Ehemannes waren mehrere Zeugen vor Ort, die sich jedoch vor Eintreffen der Polizei entfernten. Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zur beteiligten E-Scooter-Fahrerin bzw. zum Unfallhergang machen? Etwaige Zeugen/Personen werden gebeten sich beim Polizeihauptrevier Greifswald (03834 5400), jeder anderen Polizeidienstelle oder der Onlinewache zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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