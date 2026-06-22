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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in Stralsund

Stralsund (ots)

Am 21.06.2026 gegen 17:10 Uhr meldete ein Zeuge in der Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern Rügen, dass es im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Lindenallee in Stralsund brennen würde. Umgehend wurden Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und des Polizeihauptrevier Stralsund zum Einsatz gebracht. Bei deren Eintreffen an Einsatzort bestätigte sich der Sachverhalt. Durch die Kameraden der Berufsfeuerwehr konnte das Feuer sehr schnell gelöscht werden und somit ein übergreifen auf das übrige Wohnhaus verhindert werden. Da Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann hat die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen. Unterstützt werden sie dabei von einem Brandursachenermittler. Der bei dem Feuer entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.000,-EUR-

Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch im Polizeihauptrevier Stralsund unter der Telefonnummer 03831-2890624, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Jens Unmack EPHK
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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