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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Alkoholisierter Fahrzeugführer entfernt sich offenbar unerlaubt vom Unfallort - Polizei sucht Zeugen

Jarmen (ots)

Die Polizei ermittelt derzeit wegen eines Verkehrsunfalls auf der B110 zwischen den Ortslagen Zemmin und Zarrenthin, bei dem sich der Fahrzeugführer anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt haben soll.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (21.06.2026) gegen 03:20 Uhr wurde der Polizei ein beschädigter Pkw Ford in der Speicherstraße Ecke Frauenstraße in Jarmen durch einen Hinweisgeber gemeldet.

Bei der Überprüfung des Fahrzeugs und des 18-jährigen deutschen Fahrzeugführers ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass dieser zuvor an einem Verkehrsunfall beteiligt gewesen sein muss. Da zunächst keine konkrete Unfallstelle bekannt war, suchten die Beamten den Nahbereich ohne Feststellungen ab. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte schließlich auf der B110 zwischen Zemmin und Zarrenthin eine mutmaßliche Unfallstelle festgestellt werden. Dort fanden die Beamten Beschädigungen an den Schutzplanken sowie Fahrzeugteile und ein Kennzeichenschild vor, welches dem beschädigten Pkw zugeordnet werden konnte.

Der festgestellte Pkw Ford wies erhebliche Beschädigungen im Frontbereich der Beifahrerseite und am Heck auf. Der entstandene Sachschaden am Pkw beläuft sich auf 1.000 Euro, der Schaden an den Schutzplanken wird auf 800 Euro geschätzt.

Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen wurde bei dem 18-Jährigen ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, welcher um 03:50 Uhr einen Wert von 1,47 Promille ergab. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt. Zudem stellte sich bei der Sachverhaltsklärung heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und das Fahrzeug weder zugelassen noch versichert war.

Gegen den Fahrzeugführer wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss, des unerlaubten Entfernens vom Unfallort, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Kennzeichenmissbrauchs ermittelt.

Die Polizei bittet Personen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf der Bundesstraße 110 zwischen Zemmin und Zarrentin Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum möglichen Unfallgeschehen geben können, sich an das Polizeihauptrevier Anklam unter der Telefonnummer 03971 251 0, an die Onlinewache der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Cindy Trehkopf
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3041
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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