Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Polizei in Wolgast am morgigen Tag nicht erreichbar
Wolgast (ots)
Wegen planmäßiger Wartungsarbeiten sind das Polizeirevier sowie auch die Kriminalkommissariatsaußenstelle in Wolgast am Dienstag, den 23.06.2026 in der Zeit von 07:00 - 15:00 Uhr telefonisch nicht erreichbar.
Im Hinblick auf die eingeschränkte Erreichbarkeit der Polizei in Wolgast wird darauf hingewiesen, in dringenden Notfällen den Polizeinotruf 110 zu wählen.
Anzeigen können weiterhin auch über die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de erstattet werden.
Rückfragen bitte an:
Für Medienvertreter:
Cindy Trehkopf
Polizeipräsidium Neubrandenburg
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Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
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