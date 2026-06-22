Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizei in Wolgast am morgigen Tag nicht erreichbar

Wolgast (ots)

Wegen planmäßiger Wartungsarbeiten sind das Polizeirevier sowie auch die Kriminalkommissariatsaußenstelle in Wolgast am Dienstag, den 23.06.2026 in der Zeit von 07:00 - 15:00 Uhr telefonisch nicht erreichbar.

Im Hinblick auf die eingeschränkte Erreichbarkeit der Polizei in Wolgast wird darauf hingewiesen, in dringenden Notfällen den Polizeinotruf 110 zu wählen.

Anzeigen können weiterhin auch über die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de erstattet werden.

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