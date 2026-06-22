PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Durchbruch mit gestohlenem Auto

POL-NB: Durchbruch mit gestohlenem Auto
  • Bild-Infos
  • Download

Vipperow (ots)

Bei einer Polizeikontrolle hat ein 33-jähriger Pole die Kontrollstelle am Parkplatz Vipperower Heide durchbrochen und ist mit hohem Tempo, den anderen Verkehr gefährdend, abgehauen. Mehrere Streifenwagen haben sich um die Verfolgung gekümmert und den Autofahrer nach etwa 15 Kilometern gestoppt - er hatte offenbar genug und wollte nicht in einen als Barrikade quergestellten Streifenwagen rasen.

Passiert ist das Ganze am Freitagvormittag im Rahmen der europaweiten "Roadpol"-Kontrollen zum Thema Alkohol und Drogen im Straßenverkehr, bei der Kräfte der Polizeiinspektion Neubrandenburg Fahrzeugführer überprüft haben.

Wie sich herausstellte, wurde der weiße Toyota im Bereich um Hamburg gestohlen und stand durch die dortigen Kollegen seit vergangener Woche in Fahndung. Die kann nun beendet werden, das Auto kann dem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden. Die Kennzeichen am Auto gehören zu einem anderen PKW aus Polen.

Der Mann wurde für weitere Maßnahmen mit zum Neustrelitzer Revier genommen und anschließend auf Weisung der Staatsanwaltschaft wieder aus den Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei gegen den Mann zur Klärung seiner Rolle in Bezug auf den gestohlenen Wagen dauern an.

Neben diesem Verfolgungseinsatz hat die Polizei anlässlich der speziellen Kontrollen unter anderem zwei Fahrer wegen Fahrens unter Drogeneinfluss sowie einen Fahrer ohne Führerschein und einen mit einem Blitzerwarner erwischt. Ein LKW-Fahrer war zudem mit 91 Stundenkilometern bei erlaubten 60 unterwegs und hatte auch gleichzeitig mehrere Dutzend Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 22.06.2026 – 15:10

    POL-NB: Polizei in Wolgast am morgigen Tag nicht erreichbar

    Wolgast (ots) - Wegen planmäßiger Wartungsarbeiten sind das Polizeirevier sowie auch die Kriminalkommissariatsaußenstelle in Wolgast am Dienstag, den 23.06.2026 in der Zeit von 07:00 - 15:00 Uhr telefonisch nicht erreichbar. Im Hinblick auf die eingeschränkte Erreichbarkeit der Polizei in Wolgast wird darauf hingewiesen, in dringenden Notfällen den Polizeinotruf 110 zu wählen. Anzeigen können weiterhin auch über ...

    mehr
  • 22.06.2026 – 14:34

    POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

    Stralsund (ots) - Die am gestrigen Sonntag (22.06.2026) veröffentlichte Öffentlichkeitsfahndung nach einer 18-jährigen Frau und ihrem Kleinkind wird hiermit zurückgenommen. Im Zuge der weiteren Ermittlungen haben sich neue Erkenntnisse ergeben. Demnach liegen die rechtlichen Voraussetzungen für eine Fortführung der Öffentlichkeitsfahndung nicht mehr vor. Die Fahndung wird daher eingestellt. Die Polizei bittet ...

    mehr
  • 22.06.2026 – 14:19

    POL-NB: Lauben in Kleingartenanlagen aufgebrochen - Zeugen gesucht

    Sassnitz (ots) - Am 19. Juni 2026 wurden dem Polizeirevier Sassnitz mehrere Einbrüche in Gartenlauben gemeldet. Im Kleingartenverein "Rügenland" in Klementelvitz sollen insgesamt fünf Gartenlauben angegriffen worden sein. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschaffte sich der oder die Unbekannte gewaltsam Zutritt zu den Lauben. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren