Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Durchbruch mit gestohlenem Auto

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Vipperow (ots)

Bei einer Polizeikontrolle hat ein 33-jähriger Pole die Kontrollstelle am Parkplatz Vipperower Heide durchbrochen und ist mit hohem Tempo, den anderen Verkehr gefährdend, abgehauen. Mehrere Streifenwagen haben sich um die Verfolgung gekümmert und den Autofahrer nach etwa 15 Kilometern gestoppt - er hatte offenbar genug und wollte nicht in einen als Barrikade quergestellten Streifenwagen rasen.

Passiert ist das Ganze am Freitagvormittag im Rahmen der europaweiten "Roadpol"-Kontrollen zum Thema Alkohol und Drogen im Straßenverkehr, bei der Kräfte der Polizeiinspektion Neubrandenburg Fahrzeugführer überprüft haben.

Wie sich herausstellte, wurde der weiße Toyota im Bereich um Hamburg gestohlen und stand durch die dortigen Kollegen seit vergangener Woche in Fahndung. Die kann nun beendet werden, das Auto kann dem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden. Die Kennzeichen am Auto gehören zu einem anderen PKW aus Polen.

Der Mann wurde für weitere Maßnahmen mit zum Neustrelitzer Revier genommen und anschließend auf Weisung der Staatsanwaltschaft wieder aus den Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei gegen den Mann zur Klärung seiner Rolle in Bezug auf den gestohlenen Wagen dauern an.

Neben diesem Verfolgungseinsatz hat die Polizei anlässlich der speziellen Kontrollen unter anderem zwei Fahrer wegen Fahrens unter Drogeneinfluss sowie einen Fahrer ohne Führerschein und einen mit einem Blitzerwarner erwischt. Ein LKW-Fahrer war zudem mit 91 Stundenkilometern bei erlaubten 60 unterwegs und hatte auch gleichzeitig mehrere Dutzend Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten.

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