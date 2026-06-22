Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Wer hat Verladen von Alugittern beobachtet?

Kublank (ots)

Ein Diebstahl besonderer Größenordnung ist heute Mittag in Kublank bei Neetzka angezeigt worden. Im Zeitraum zwischen dem 17. Juni und dem 22. Juni haben bisher Unbekannte mit schwerer Technik rund 20 Alugitterplatten von einer Baustelle in der Funkenhofer Straße, Ecke Rühlower Damm, gestohlen. Und genau diese Aktion könnte - so die Hoffnung der Ermittler - jemandem aufgefallen sein, der die Verladeaktion zunächst womöglich als legal eingeschätzt hat. Der Diebstahl muss auch längere Zeit gedauert haben, denn eine Platte ist etwa vier Meter mal 2,30 Meter groß. Der Schaden wird auf knapp 53.000 Euro geschätzt.

Wer Beobachtungen in dem Bereich gemacht hat, wendet sich mit sachdienlichen Hinweisen bitte an die Polizei Friedland unter 039601 / 300224 oder schriftlich an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de

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