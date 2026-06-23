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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Kitesurfer treibt leblos im Wasser bei Wiek auf Rügen

Wiek (Landkreis Vorpommern-Rügen) (ots)

Am Montag, dem 22.06.2026, wurde die Polizei gegen 17:00 Uhr durch die Integrierte Rettungsleitstelle Vorpommern-Rügen über eine leblose Person im Wasser am sogenannten Kitestrand bei Wiek auf der Insel Rügen informiert.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Mann durch drei Zeugen aus dem Wasser geborgen. Die Ersthelfer leiteten umgehend Reanimationsmaßnahmen ein. Gemeinsam mit den kurz darauf eintreffenden Rettungskräften wurden die Wiederbelebungsmaßnahmen fortgeführt. Trotz aller Bemühungen konnte letztlich nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden.

Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 52-jährigen deutschen Urlauber aus Sachsen, der sich derzeit auf der Insel Rügen aufhielt. Erste Hinweise deuten darauf hin, dass der Mann als Kitesurfer auf dem Wasser unterwegs war und möglicherweise verunglückte. Die Kriminalpolizei hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Gegenstand der laufenden Ermittlungen ist die Klärung der genauen Umstände, die zum Tod des 52-Jährigen geführt haben.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Jennifer Sänger
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-205
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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