PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Durchsuchungen und Ermittlungen nach Auseinandersetzung in Oststadt

Neubrandenburg (ots)

Heute Morgen gegen 04.40 Uhr sind mehrere Streifenwagen in die Oststadt geeilt. Hintergrund war ein Notruf und der Hinweis darauf, dass es zuvor in der Humboldtstraße eine Auseinandersetzung zwischen mehreren deutschen Personen gegeben habe, bei der auch - mutmaßlich -mit einer Schreckschusswaffe geschossen worden sei.

Nachdem erste Erkenntnisse zu den Beteiligten ermittelt werden konnten, hat es Dursuchungen bei mutmaßlichen Tatverdächtigen gegeben - unter anderem um das mögliche Tatmittel zu finden.

Eine Person ist offenbar durch das laute Geräusch der mutmaßlich genutzten Schreckschusswaffe leicht verletzt worden.

Die Personen sollen sich kennen, zum Motiv dauern die Ermittlungen an. Weitere Details können mit Blick auf die laufenden Maßnahmen derzeit nicht genannt werden.

Sollten Zeugen, die bisher nicht von der Polizei befragt wurden, sachdienliche Hinweise haben, können sich diese an die Polizei Neubrandenburg unter 0395 / 55825224 wenden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 23.06.2026 – 06:49

    POL-NB: Kitesurfer treibt leblos im Wasser bei Wiek auf Rügen

    Wiek (Landkreis Vorpommern-Rügen) (ots) - Am Montag, dem 22.06.2026, wurde die Polizei gegen 17:00 Uhr durch die Integrierte Rettungsleitstelle Vorpommern-Rügen über eine leblose Person im Wasser am sogenannten Kitestrand bei Wiek auf der Insel Rügen informiert. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Mann durch drei Zeugen aus dem Wasser geborgen. Die Ersthelfer leiteten umgehend Reanimationsmaßnahmen ein. Gemeinsam ...

    mehr
  • 22.06.2026 – 19:22

    POL-NB: Abschlussmeldung: Polizeieinsatz zu einem verdächtigen Paket in Strasburg

    Strasburg (LK VG) (ots) - Am 22.06.2026 gegen 12:45 Uhr fand eine Anwohnerin der Karl-Liebknecht-Str. 8 vor dem Hausaufgang ein verdächtiges Paket. Nach erster Inaugenscheinnahme durch die eingesetzten Polizeibeamten des PHR Pasewalk konnte nicht ausgeschlossen werden, dass es sich hierbei um einen gefährlichen Gegenstand handelt. Aus diesem Grund wurden 8 Personen ...

    mehr
  • 22.06.2026 – 16:26

    POL-NB: Wer hat Verladen von Alugittern beobachtet?

    Kublank (ots) - Ein Diebstahl besonderer Größenordnung ist heute Mittag in Kublank bei Neetzka angezeigt worden. Im Zeitraum zwischen dem 17. Juni und dem 22. Juni haben bisher Unbekannte mit schwerer Technik rund 20 Alugitterplatten von einer Baustelle in der Funkenhofer Straße, Ecke Rühlower Damm, gestohlen. Und genau diese Aktion könnte - so die Hoffnung der Ermittler - jemandem aufgefallen sein, der die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren