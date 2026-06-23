Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Durchsuchungen und Ermittlungen nach Auseinandersetzung in Oststadt

Neubrandenburg (ots)

Heute Morgen gegen 04.40 Uhr sind mehrere Streifenwagen in die Oststadt geeilt. Hintergrund war ein Notruf und der Hinweis darauf, dass es zuvor in der Humboldtstraße eine Auseinandersetzung zwischen mehreren deutschen Personen gegeben habe, bei der auch - mutmaßlich -mit einer Schreckschusswaffe geschossen worden sei.

Nachdem erste Erkenntnisse zu den Beteiligten ermittelt werden konnten, hat es Dursuchungen bei mutmaßlichen Tatverdächtigen gegeben - unter anderem um das mögliche Tatmittel zu finden.

Eine Person ist offenbar durch das laute Geräusch der mutmaßlich genutzten Schreckschusswaffe leicht verletzt worden.

Die Personen sollen sich kennen, zum Motiv dauern die Ermittlungen an. Weitere Details können mit Blick auf die laufenden Maßnahmen derzeit nicht genannt werden.

Sollten Zeugen, die bisher nicht von der Polizei befragt wurden, sachdienliche Hinweise haben, können sich diese an die Polizei Neubrandenburg unter 0395 / 55825224 wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell