Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Federn fehlen, Fragen bleiben: Zeugen nach Geflügeldiebstahl in Ducherow gesucht

Ducherow (ots)

Am 22.06.2026 gegen 22:30 Uhr wurde der Polizei in der Straße Am Bahnhof in Ducherow ein Geflügeldiebstahl gemeldet.

Nach Angaben des Hinweisgebers bemerkte er gegen 22:30 Uhr auf dem Hinterhof des Grundstücks eine dunkel gekleidete, bislang unbekannte Person. Als der Hinweisgeber auf sich aufmerksam machte und sich näherte, ergriff die Person die Flucht und lief in Richtung Bahnhof. Eine im Nachgang durchgeführte Suche führte nicht mehr zum Antreffen der Person.

Im Nachgang wurde durch die Grundstückseigentümerin festgestellt, dass aus dem Bestand insgesamt sechs Hühner sowie acht Entenküken fehlen. Nach Angaben der Geschädigten sei es bereits in der Vorwoche zu einem Verlust von drei Hühnern gekommen. Es ergibt sich derzeit ein geschätzter Stehlschaden von rund 360 Euro.

Ob die beobachtete Person im Zusammenhang mit dem Verschwinden des Geflügels steht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls eingeleitet und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im Zeitraum zwischen dem 15.06.2026 und dem 22.06.2026 sowie insbesondere am Tatabend verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige ungewöhnliche Beobachtungen im Bereich der Bahnhofsstraße in Ducherow gemacht haben, sich zu melden. Von besonderem Interesse sind Hinweise zu möglichen Transportbewegungen von Tieren oder auffälligen Gegenständen.

Hinweise nimmt die Polizei in Anklam unter 03971 251 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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