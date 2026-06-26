Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ überregionale Diebe auf frischer Tat gestellt - Pkw zurückgelassen - weiteres Diebesgut sichergestellt - Polizei ermittelt ++ Waldboden brennt - Polizei und Feuerwehr mahnen zu umsichtigen

Lüneburg (ots)

Presse - 26.06.26 ++

Lüneburg

Adendorf - überregionale Diebe auf frischer Tat gestellt - Pkw zurückgelassen - weiteres Diebesgut sichergestellt - Polizei ermittelt

Auf hochwertiges Werkzeug u.a. Bohrschrauber, Kettensäge, Gartengeräte im Wert von mehr als 2.000 Euro hatten es überregionale Dieb in einem Baumarkt in der Artlenburger Landstraße in den Mittagsstunden des 25.06.26 abgesehen. Ein Pärchen hatte gegen 13:30 Uhr mehrere Artikel im Markt in Kisten verpackt und versuchten diese über eine rückwärtige Rampe unbemerkt aus dem Geschäft zu bringen, um die Gegenstände mit einem dort abgestellten Pkw Mercedes V-Klasse abzutransportieren. Ein Mitarbeiter ertappte die beiden Täter, so dass diese ihre Beute zurückließen und zu Fuß die Flucht ergriffen. Auch ihren Pkw mit HH-Kfz-Kennzeichen ließ das Pärchen geöffnet zurück. Die Polizei sicherte das Fahrzeug und ermittelt nun auch gegen den 24 Jahre alten Halter aus Hamburg, der in den Nachmittagsstunden vor Ort erschien. Ergänzend stellten die Beamten noch weiteres Diebesgut (vermutlich aus weiteren Diebstählen in Geschäften der Region) sicher. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Bleckede, OT. Walmsburg (korrigiert!) - Polizei Bleckede stellt Armbrust bei Hausdurchsuchung sicher - Reh mit Armbrustbolzen getötet - Ermittlungen wegen Jagdwilderei und Tierquälerei gegen Bewohner

Nach dem Tode einer trächtigen Ricke (weibliches Reh) Ende Mai 2026 im weiteren Bereich eines Grundstücks in der Bruchdorfer Straße ermitteln Beamte der Polizeistation Bleckede weiterhin mit Nachdruck wegen Jagdwilderei und Tierquälerei. Unbekannte hatten im Zeitraum vom 25. auf den 26.05.25 die trächtige Ricke auf einer Freifläche mit einer Armbrust erschossen, so dass das Tier nach Angaben des Jagdberechtigten vor Ort verendete und am 27.05. aufgefunden wurde. Alarmierten Beamte konnten den Armbrustbolzen (Pfeil) im Tier sichern. Nach intensiven Ermittlungen und eine Recherche auch über verschiedene Hersteller von Armbrüsten konnte der Bolzen einer möglichen Tatwaffe bzw. einem Käufer zugeordnet werden. Mit Beschluss des Amtsgerichts Lüneburg durchsuchten Beamte der Polizeistation Bleckede am 25.06.26 ein Wohnhaus im Bereich Bleckede und stellten dort die vermeintliche Tatwaffe sowie weiteres Zubehör (wurde durch die anwesenden Personen übergeben) sicher. Anwesende Bewohner, die auch im Fokus der strafrechtlichen Ermittlungen als Beschuldigte bzw. tatverdächtige stehen, machten keine Angaben zu den Tatvorwürfen und lassen sich rechtsanwaltschaftlich vertreten. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Bleckede - Waldboden brennt - Polizei und Feuerwehr mahnen zu umsichtigen Verhalten -> Waldbrandgefahr

Vor erhöhter Wachsam- und Achtsamkeit mahnen aufgrund der Witterung und den hohen Temperaturen Polizei und Feuerwehr.

Zu einem kleineren Flächenbrand, der glücklicherweise schnell bemerkt wurde, kam es in den Abendstunden des 25.06.26 im weiteren Bereich der Breetzer Straße. Dabei gerieten gegen 21:00 Uhr gut 10 Quadratmeter Waldboden in Brand. Die Feuerwehr war im Löscheinsatz. Die Polizei ermittelt.

Lüneburg - mit Flasche geworfen - Polizei ermittelt

Mit einer Flasche warf ein Unbekannter in den Nachtstunden zum 26.06.26 vor einem Kiosk Bei der Abtspferdetränke und traf dort gegen 03:15 Uhr einen 25-Jährigen am Hinterkopf. Der Mann erlitt eine Kopfplatzwunde. Der Täter ergriff die Flucht. Aufgrund der Personenbeschreibung (männlich, schlank, groß, dunkel Hautfarbe, schwarze Weste, blaues Cap) konnte die Polizei den Täter mutmaßlich mehreren in der Nacht Am Sande kontrollierten junge Männern zuordnen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - unter Drogeneinfluss mit E-Scooter gestoppt - auch kein Versicherungsschutz

Einen 27-Jährigen mit einem E-Scooter stoppte die Polizei in den Nachtstunden zum 26.06.26 Am Sande. Bei der Kontrolle des Lüneburgers gegen 00:20 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Der 27-Jährige versuchte noch zu Fuß zu flüchten; die Beamten waren jedoch schneller. Ein Urintest auf THC verlief positiv. Parallel bestand für den E-Scooter auch kein Versicherungsschutz. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Lüneburg/Barendorf - weißen Pkw beim Abbiegen touchiert - geschädigter Pkw fährt weiter - bitte melden!

Einen geschädigten/beschädigten Pkw bzw. den Fahrer sucht die Polizei nach einem Verkehrsunfall in den Nachmittagsstunden des 16.06.26 auf der Bundesstraße 216 zwischen Lüneburg und Barendorf. Eine Fahrerin eines Pkw Renault Clio hatte gegen 17:30 Uhr beim Abbiegen einen weißen Pkw touchiert. Dieser sei dann beschädigt weitergefahren. Der Fahrer bzw. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, bzw. -2373, in Verbindung zu setzen.

Adendorf - betrunken mit dem Pkw unterwegs - 2,0 Promille

Einen 21 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW Touran stoppte die Polizei in den Nachtstunden zum 26.06.26 in der Artlenburger Landstraße. Bei der Kontrolle des 21-Jährigen gegen 02:30 Uhr stellten die Beamten bei dem 21-Jährigen einen Alkoholwert von 2,0 Promille fest; ergänzend räumte der Mann auch den Konsum von Cannabis am Vortag ein. Der Führerschein des Mannes wurde im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens sichergestellt.

Amt Neuhaus, Kaarßen - Grünfläche nahe der Bundesstraße 195 in Brand

Rund 20 Quadratmeter Grünfläche brannten am Abend des 25.06.2026 nahe der Bundesstraße 195 bei Kaarßen. Die Feuerwehr war im Löscheinsatz und konnte eine Ausweitung des Brandes verhindern. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Radfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Ein 29 Jahre alter Radfahrer stürzte am 25.06.2026 gegen 12:00 Uhr im Verlauf einer Linkskurve in der Kalandstraße alleinbeteiligt mit dem Fahrrad. Hierbei erlitt er leicht Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Küsten - Geschwindigkeitsmessung an Grundschule

An der Grundschule in Küsten, Lüchower Straße, wurden an Morgen des 26.06.2026 die Geschwindigkeiten von Kraftfahrzeugen gemessen. Bei erlaubten 30 km/h wurden in rund einer Stunde insgesamt acht Verstöße festgestellt. Den höchsten Verstoß erreichte ein PKW mit gemessenen 52 km/h. Die 58 Jahre alte Fahrerin erwartet ein Bußgeld.

Uelzen

Uelzen - Frau flüchtet nach Verkehrsunfall

Eine derzeit unbekannte Frau verursachte am 25.06.2026 gegen 13:45 Uhr einen Verkehrsunfall auf einem Parkstreifen der Veerßer Straße. Sie fuhr mit einem Skoda Fabia rückwärts gegen einen geparkten Toyota Yaris. Als die Frau, welche im geparkten Toyota saß, ausstieg, flüchte der Skoda vom Unfallort. Die Ermittlungen wegen einer Verkehrsunfallflucht dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Ebstorf - Ermittlungen zu Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Zwischen dem 19.06.2026 und dem 20.06.2026 wurde ein in der Blumenstraße in Ebstorf geparkte Pickup der Marke Nissan durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug seitlich angefahren und beschädigt. Das unbekannte Fahrzeug entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Die Schadenshöhe liegt bei rund 3.500 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-94792-0, entgegen.

Bad Bevensen - Zwei PKW kollidieren

Im Kreuzungsbereich der Kreisstraße 11 mit der Landesstraße 252 kollidierten am 25.06.2026 gegen 14:00 Uhr zwei PKW. Die beiden Fahrerinnen wurden anschließend medizinisch untersucht. Eine von ihnen erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden an dem beteiligten Seat Leon und dem Citroen Xsara der Verursacherin liegt bei rund 12.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell