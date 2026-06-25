Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw-Fahrer kommt bei Ausweichmanöver von Fahrbahn ab - eine Person schwer verletzt

Königsee-Rottenbach / Thälendorf (ots)

Am Mittwoch, dem 24.06.2026, gegen 17:15 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Pkw-Fahrer berechtigt einen land- und forstwirtschaftlichen Weg, der von Thälendorf zur B 90 führt. Dieser Weg ist ausschließlich für den land- und forstwirtschaftlichen Verkehr freigegeben.

Plötzlich kam dem Mann ein weiterer Pkw entgegen. Aufgrund der geringen Fahrbahnbreite wich der 51-Jährige aus, um eine Kollision zu vermeiden. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte gegen einen Baum und kippte mit seinem Pkw auf die Seite.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Jena gefolgen. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden.

Die Polizei nahm den Unfall auf und prüft nun unter anderem, ob der entgegenkommende Pkw berechtigt war, den Weg zu befahren.

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