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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletztem Mopedfahrer

Bad Lobenstein (ots)

Am gestrigen Nachmittag ereignete sich gegen 14:00 Uhr in der Parkstraße in Bad Lobenstein ein Verkehrsunfall.

Ein 15-jähriger Mopedfahrer war in Richtung Harra unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem abgeparkten Suzuki kollidierte.

Durch den Zusammenstoß wurde der Jugendliche leicht verletzt. Er wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

An dem Moped sowie an dem geparkten Pkw entstand Sachschaden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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