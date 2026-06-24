Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mögliche weitere Geschädigte nach betrügerischem Goldankauf gesucht

Neustadt an der Orla (ots)

Am Dienstag führten die Polizei sowie die Stadtverwaltung Pößneck in der Neustädter Straße in Pößneck Maßnahmen im Zusammenhang mit der Überprüfung eines Geschäfts durch.

In diesem Zusammenhang meldete sich eine 74-jährige Frau aus Pößneck bei der Polizei. Nach ihren Angaben hatte sie aufgrund eines in ihrem Briefkasten befindlichen Flyers mehrere Schmuckstücke zu einem dort beworbenen Goldankauf gebracht. Vor Ort sollen ihr die angetroffenen Männer erklärt haben, dass es sich bei ihrem Schmuck nicht um echten Goldschmuck handele. Für die abgegebenen Schmuckstücke erhielt die Seniorin nach eigenen Angaben lediglich einen äußerst geringen Ankaufpreis.

Die 74-Jährige erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Die Polizei sucht nun weitere Personen, die aufgrund eines Flyers einen Goldankauf in der Neustädter Straße in Pößneck aufgesucht haben und möglicherweise ebenfalls betrogen worden. Hinweise nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663-4310 entgegen. Für eine mögliche Anzeigenaufnahme stehen u.a. die Dienststellen in Schleiz und Pößneck zur Verfügung.

Gemeinsam mit der Stadtverwaltung wurden am Dienstag zudem weitere Maßnahmen im Zusammenhang mit der überprüften Lokalität durchgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

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