Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte dringen in Sporthalle in Föritztal ein - Zeugen gesucht

Föritztal (ots)

In der Zeit vom 19.06.2026, 15:00 Uhr, bis zum 22.06.2026, 08:30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter unbefugt Zutritt zur Sporthalle der Staatlichen Gemeinschaftsschule in Föritztal.

Im Gebäude randalierten die Täter und verursachten dabei einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Darüber hinaus wurde unter anderem eine Geldkassette entwendet.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Zeugenhinweise. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Sporthalle bemerkt hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0155232/2026 bei der Polizeiinspektion Sonneberg unter der Telefonnummer 0361 574376100 zu melden.

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