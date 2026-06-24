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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannter Pkw-Fahrer beschädigt Zaun - Zeugen gesucht

Rudolstadt (ots)

Im Zeitraum vom 22.06.2026, 17:00 Uhr, bis zum 23.06.2026, 10:00 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer vermutlich gegen einen Metallzaun auf der Freibadwiese des Freizeitbades Saalemaxx in Rudolstadt. Dabei wurde der Zaun beschädigt.

Der Unfallverursacher meldete den Vorfall jedoch nicht und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise zum Verursacher beziehungsweise zum Unfallgeschehen geben kann, wird gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0156654/2026 bei der Polizei in Saalfeld zu melden (Tel.: 03671 56 0)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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