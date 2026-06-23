Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Blaulicht aufs Handy - der WhatsApp-Kanal der Landespolizeiinspektion Saalfeld

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Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Landkreis Sonneberg, Saale-Orla-Kreis (ots)

Die Landespolizeiinspektion Saalfeld erweitert ihre digitale Öffentlichkeitsarbeit und ist ab sofort auch mit einem eigenen WhatsApp-Kanal vertreten. Unter dem Namen "Polizei TH Saalfeld"

https://whatsapp.com/channel/0029VbCAaU7GZNCk3GGEYI0P

erhalten Abonnentinnen und Abonnenten aktuelle Polizeimeldungen aus dem Landkreise Saalfeld-Rudolstadt, dem Landkreis Sonneberg sowie dem Saale-Orla-Kreis direkt und bequem auf ihr Smartphone.

Ob Verkehrsunfälle, Vermisstenmeldungen, Warnhinweise oder Präventionstipps - der WhatsApp-Kanal bietet wichtige Informationen schnell, kompakt und zuverlässig. Ziel ist es, die Bevölkerung zeitnah zu informieren und regionale Nachrichten niedrigschwellig zugänglich zu machen.

Weitere Informationen finden sich auf den offiziellen Social-Media-Kanälen der Thüringer Polizei sowie unter https://polizei.thueringen.de/polizei/landespolizeidirektion/whatsapp-kanaele

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