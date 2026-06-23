PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall zwischen Pkw und Mopedfahrer

Pößneck (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Mopedfahrer kam es am Montag, dem 22.06.2026, gegen 19:30 Uhr in der Straße Bärenleite in Pößneck.

Nach bisherigen Erkenntnissen musste der Fahrer eines Pkw verkehrsbedingt abbremsen. Der dahinter fahrende Mopedfahrer bemerkte dies vermutlich zu spät und fuhr auf das Fahrzeug auf.

In der Folge stürzte der Zweiradfahrer und verletzte sich am Bein. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 23.06.2026 – 09:18

    LPI-SLF: Beinahe Waldbrand durch Abbrennen von Unkraut

    Rudolstadt (ots) - Am Montag, dem 22.06.2026, gegen 12:00 Uhr kam es im Rudolstädter Ortsteil Mörla beinahe zu einem größeren Brand. Ein 83-jähriger Grundstückseigentümer hatte versucht, Unkraut in seinem Garten mithilfe eines Gasbrenners zu beseitigen. Dabei gerieten ein Busch sowie trockenes Astwerk auf dem Grundstück in Brand. Der Mann versuchte zunächst selbst, das Feuer zu löschen, konnte eine weitere ...

    mehr
  • 23.06.2026 – 09:16

    LPI-SLF: Pkw-Fahrer mit über 2,0 Promille unterwegs

    Saalfeld (ots) - Am Montag, dem 22.06.2026, gegen 22:00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Saalstraße in Saalfeld einen 39-jährigen Pkw-Fahrer. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von über 2,0 Promille. Die Beamten leiteten ein entsprechendes Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein, untersagten die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus. Zudem ...

    mehr
  • 22.06.2026 – 14:16

    LPI-SLF: Buntmetalldiebe unterwegs - Polizei warnt vor Diebstählen an Gebäuden

    Sonneberg (ots) - In den vergangenen Tagen wurden der Polizei mehrere Diebstähle von Dachrinnen und Fallrohren aus Buntmetall im Raum Sonneberg gemeldet. Die unbekannten Täter entwendeten die fest an Gebäuden angebrachten Metallteile und verursachten dabei teilweise erhebliche Schäden. Die Polizei weist darauf hin, dass der Diebstahl von Dachrinnen und Fallrohren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren