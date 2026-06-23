Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall zwischen Pkw und Mopedfahrer

Pößneck (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Mopedfahrer kam es am Montag, dem 22.06.2026, gegen 19:30 Uhr in der Straße Bärenleite in Pößneck.

Nach bisherigen Erkenntnissen musste der Fahrer eines Pkw verkehrsbedingt abbremsen. Der dahinter fahrende Mopedfahrer bemerkte dies vermutlich zu spät und fuhr auf das Fahrzeug auf.

In der Folge stürzte der Zweiradfahrer und verletzte sich am Bein. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

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