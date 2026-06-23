Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Beinahe Waldbrand durch Abbrennen von Unkraut

Rudolstadt (ots)

Am Montag, dem 22.06.2026, gegen 12:00 Uhr kam es im Rudolstädter Ortsteil Mörla beinahe zu einem größeren Brand.

Ein 83-jähriger Grundstückseigentümer hatte versucht, Unkraut in seinem Garten mithilfe eines Gasbrenners zu beseitigen. Dabei gerieten ein Busch sowie trockenes Astwerk auf dem Grundstück in Brand.

Der Mann versuchte zunächst selbst, das Feuer zu löschen, konnte eine weitere Ausbreitung jedoch nur begrenzt verhindern. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte der Brand vollständig gelöscht werden, bevor die Flammen auf den angrenzenden Wald oder benachbarte Grundstücke übergriffen. Verletzt wurde niemand.

Gegen den 83-Jährigen wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass der Umgang mit offenem Feuer insbesondere bei den derzeit hohen Temperaturen und der anhaltenden Trockenheit erhebliche Gefahren birgt. Im Bereich Rudolstadt gilt aktuell die Waldbrandgefahrenstufe 4 und damit die zweithöchste Warnstufe. Es wird daher um besondere Vorsicht im Umgang mit Feuer und Hitzequellen gebeten.

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