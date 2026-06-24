Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pferd kollidiert mit Pkw - Fahrerin erleidet Schock

Föritztal/ B89 (ots)

Am gestrigen Vormittag kam es gegen 10:00 Uhr auf der Bundesstraße 89 im Bereich Föritztal zu einem Verkehrsunfall, an dem ein Pferd und ein Pkw beteiligt waren.

Nach bisherigen Erkenntnissen führte eine Frau ein Pferd aus dem Wald heraus, als sich das Tier aus bislang unbekannter Ursache erschreckte und losriss. Anschließend lief das Pferd auf die Fahrbahn. Im dortigen Baustellenbereich befand sich eine 64-jährige Pkw-Fahrerin, die aufgrund der Baustellensituation mit geringer Geschwindigkeit auf der Kreisstraße unterwegs war. Dennoch kam es zur Kollision zwischen dem Pferd und dem Fahrzeug.

Das Pferd wurde bei dem Zusammenstoß verletzt. Ein Zeuge konnte das Tier anschließend einfangen.

Die 64-jährige Fahrzeugführerin erlitt infolge des Unfalls einen Schock und musste aufgrund weiterer gesundheitlicher Beschwerden in einem Krankenhaus behandelt werden.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Zum derzeitigen Zeitpunkt können keine weiteren Angaben zu den Umständen des Unfalls gemacht werden.

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