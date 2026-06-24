PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pferd kollidiert mit Pkw - Fahrerin erleidet Schock

Föritztal/ B89 (ots)

Am gestrigen Vormittag kam es gegen 10:00 Uhr auf der Bundesstraße 89 im Bereich Föritztal zu einem Verkehrsunfall, an dem ein Pferd und ein Pkw beteiligt waren.

Nach bisherigen Erkenntnissen führte eine Frau ein Pferd aus dem Wald heraus, als sich das Tier aus bislang unbekannter Ursache erschreckte und losriss. Anschließend lief das Pferd auf die Fahrbahn. Im dortigen Baustellenbereich befand sich eine 64-jährige Pkw-Fahrerin, die aufgrund der Baustellensituation mit geringer Geschwindigkeit auf der Kreisstraße unterwegs war. Dennoch kam es zur Kollision zwischen dem Pferd und dem Fahrzeug.

Das Pferd wurde bei dem Zusammenstoß verletzt. Ein Zeuge konnte das Tier anschließend einfangen.

Die 64-jährige Fahrzeugführerin erlitt infolge des Unfalls einen Schock und musste aufgrund weiterer gesundheitlicher Beschwerden in einem Krankenhaus behandelt werden.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Zum derzeitigen Zeitpunkt können keine weiteren Angaben zu den Umständen des Unfalls gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 24.06.2026 – 08:44

    LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletztem Mopedfahrer

    Bad Lobenstein (ots) - Am gestrigen Nachmittag ereignete sich gegen 14:00 Uhr in der Parkstraße in Bad Lobenstein ein Verkehrsunfall. Ein 15-jähriger Mopedfahrer war in Richtung Harra unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem abgeparkten Suzuki kollidierte. Durch den Zusammenstoß wurde der Jugendliche leicht verletzt. Er wurde zur weiteren Untersuchung in ein ...

    mehr
  • 24.06.2026 – 08:42

    LPI-SLF: Mögliche weitere Geschädigte nach betrügerischem Goldankauf gesucht

    Neustadt an der Orla (ots) - Am Dienstag führten die Polizei sowie die Stadtverwaltung Pößneck in der Neustädter Straße in Pößneck Maßnahmen im Zusammenhang mit der Überprüfung eines Geschäfts durch. In diesem Zusammenhang meldete sich eine 74-jährige Frau aus Pößneck bei der Polizei. Nach ihren Angaben hatte sie aufgrund eines in ihrem Briefkasten ...

    mehr
  • 24.06.2026 – 08:09

    LPI-SLF: Unbekannter Pkw-Fahrer beschädigt Zaun - Zeugen gesucht

    Rudolstadt (ots) - Im Zeitraum vom 22.06.2026, 17:00 Uhr, bis zum 23.06.2026, 10:00 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer vermutlich gegen einen Metallzaun auf der Freibadwiese des Freizeitbades Saalemaxx in Rudolstadt. Dabei wurde der Zaun beschädigt. Der Unfallverursacher meldete den Vorfall jedoch nicht und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer den Unfall ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren