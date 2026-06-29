Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Flamme kommt aus Zuckerrübenfeld - defekte Gasleitung ++ schwere Motorradunfälle auf Bundesstraße 195: Motorradfahrerin verliert Kontrolle und verunfallt schwer ++ Fahrrad sichergestellt ...

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Lüneburg (ots)

Presse - 29.06.26 ++

Lüneburg

Lüneburg - Autos in Tiefgarage geöffnet - nichts gestohlen

Einen in einer Tiefgarage in der Soltauer Straße abgestellten Renault Captur öffneten Unbekannte in der Nacht zum 28.06.26 und ließen diesen mit geöffneter Fahrertür und eingeschaltetem Warnblinker zurück. Gestohlen wurde vermutlich nichts. Parallel konnten die Täter auch einen ebenfalls in der Tiefgarage abgestellten Pkw Volvo Polestar öffnen. Hier verschwanden aus der Mittelkonsole zwei Schlüssel. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - "Woher stammen wohl die Fahrräder?" - Polizei stoppte Lüneburger mit zwei vermeidlich gestohlenen Fahrrädern - Sicherstellung und Ermittlungen

Einen 53 Jahre alten Lüneburger stoppte eine Polizeistreife in den frühen Abendstunden des 28.06.26 gegen 18:40 Uhr in der Altenbrückertorstraße mit zwei Fahrrädern. Auf Nachfrage nach der Herkunft gab der Mann an, das eine Fahrrad gefunden zu haben; das zweite will er von einem Freund (ein 48 Jahre alte polizeibekannter Lüneburger) geschenkt bekommen haben. Eigentumsnachweise konnte der Mann nicht vorlegen, so dass die Beamten die Fahrräder zur Eigentumssicherung sicherstellten und nun u.a. wegen Diebstahls bzw. Unterschlagung ermitteln. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Lack von zwei Pkw zerkratzt - hoher Sachschaden

Den Lack zweier auf einem Parkplatz im Häcklinger Weg abgestellter Pkw VW zerkratzte ein 44-Jähriger in den Morgenstunden des 28.06.26 mit einem metallischen Gegenstand. Der flüchtende Täter konnte gegen 08:00 Uhr von Zeugen beobachtet werden, die die Polizei alarmierten. Beamte konnten den Mann als Täter identifizieren. Es entstand ein Schaden von einigen tausend Euro. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Amt Neuhaus - schwere Motorradunfälle auf Bundesstraße 195: Motorradfahrerin verliert Kontrolle und verunfallt schwer

Schwere Verletzungen erlitt eine 20 Jahre alte Motorradfahrerin aus Hamburg am 28.06.2026 gegen 10:45 Uhr die Bundesstraße 195 zwischen Wehningen und Tripkau. In einer Linkskurve verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie kollidierte mit einem Birnenbaum und verletzte sich schwer.

Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde ein 29 Jahre alter Motorradfahrer aus Neustadt-Glewe fast zur selben Zeit an fast gleicher Stelle auf der Bundesstraße 195 zwischen Wehningen und Tripkau Der Honda-Fahrer war in einer Rechtskurve beim Bremsmanöver weggerutscht und landete im Seitenraum.

Lüchow-Dannenberg

Clenze - Häusliche Gewalt - "Wer schlägt, der geht." - Wegweisung

Am Vormittag des 28.06.2026 gab es in Clenze einen Fall von Häuslicher Gewalt. Ein Mann warf Gegenstände in Richtung seiner Partnerin und schubste sie. Zudem beleidigte er sie mehrfach. Die Polizei sprach dem Mann eine Wegweisung aus der gemeinsamen Wohnung über mehrere Tage aus. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Uelzen

Uelzen - Einbruch in Wohnung

Auf derzeit unbekannte Art und Weise wurde am Abend des 28.06.2026 eine Wohnungseingangstür innerhalb eines Mehrfamilienhauses in der Groß Liederner Straße aufgebrochen. Aus der Wohnung wurde Schmuck im Wert von einigen Hundert Euro entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Beifahrerfenster von PKW eingeworfen

In der Waldstraße wurde im Zeitraum vom 27.06.2026 bis zum Vormittag des 28.06.2026 ein PKW beschädigt. Bei dem in einer Parkbucht abgestellten Fahrzeug wurde das Fenster auf der Beifahrerseite mit einem Pflasterstein eingeworfen. Es wurden insgesamt vier Kartons mit Gips-Figuren entwendet. Der Wert des Diebesgutes liegt bei rund 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - PKW verunfallt im Kreisverkehr - Ermittlungen der Polizei

Am Morgen des 28.06.2026 gegen 07:00 Uhr verunfallte ein VW Eos am Kreisverkehr Johnsburg/Spottweg. Ein Zeuge meldete den Verkehrsunfall der Polizei und beobachtete wie zwei Männer den PKW wegschoben. Die Polizei konnte in der Nähe des Unfallortes die beiden Männer und das Fahrzeug antreffen. Die beiden Männer waren nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und alkoholisiert. Es wurde eine Blutentnahme bei einem der Männer durchgeführt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Der Sachschaden wird auf einige Tausend Euro geschätzt.

Gerdau - Auf Traktor mit Beregnungsanlage aufgefahren

Ein Fiat Tipo befuhr am 28.06.2026 gegen 09:45 Uhr die Bundesstraße 71 aus Groß Süstedt kommend in Fahrtrichtung Eimke. Dabei fuhr die 67 Jahre alte Fahrerin auf einen Traktor mit angehängter Beregnungsanlage auf. Dieser ist zuvor von einem Feld auf die Bundesstraße aufgefahren. Die 67-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden liegt bei rund 14.000 Euro.

Bad Bevensen - Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 4

Auf dem Einfädelungsstreifen zur Bundesstraße 4 am Seedorfer Kreuz aus Richtung Bad Bevensen kommend hielt ein VW T-Roc am 28.06.2026 gegen 11:55 Uhr an. Der 79 Jahre alte Fahrer beabsichtigte auf der Bundesstraße zu wenden, um in Richtung Uelzen zu fahren. Dabei kollidierte er mit einem aus Richtung Uelzen kommenden Skoda Yeti, welcher sich in Folge des Zusammenstoßes überschlug. Die beiden Insassen des Skoda erlitten leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von jeweils mehreren Tausend Euro an den beiden Fahrzeugen.

Ebstorf - Ermittlungen nach Verkehrsunfallflucht

Am 26.06.2026 zwischen 10:00 Uhr und 15:00 Uhr fuhr ein bisher unbekanntes Fahrzeug gegen ein Einbahnstraße-Verkehrszeichen bei der Zuwegung zum Parkplatz am Domänenplatz. Dieses wurde dabei beschädigt. Das Fahrzeug entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Zu dieser Zeit sollen dort nach ersten Erkenntnissen ein schwarzer Pickup und ein weißes SUV in unmittelbarer Nähe geparkt haben. Die Fahrerinnen oder Fahrer sowie etwaige Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Ebstorf, Tel. 05822-94792-0, zu melden.

Uelzen - Fahrrad sichergestellt - Ermittlungen zu Eigentumsverhältnissen

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme zu einer Unterschlagung stellte die Polizei am 24.06.2026 ein schwarzes Herrenrad der Marke Kettler sicher. Nach ersten Ermittlungen wurde dieses am selbigen Tage in einem Park, nahe des Schwimmbades in der Veerßer Straße, von einem 24 Jahre alten Mann an sich genommen. Die Polizei sucht nach den rechtmäßigen Eigentumsverhältnissen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen. ++ Bild des Fahrrades unter www.polizeipresse.de ++

Oetzen - Flamme kommt aus Zuckerrübenfeld - defekte Gasleitung

Am 29.06.2026 gegen 11:45 Uhr wurden der Feuerwehr und Polizei mitgeteilt, dass auf einem Zuckerrübenfeld nahe der Ortschaft Jarlitz eine Flamme aus dem Boden kommen solle. Bei Eintreffen erster Einsatzkräfte vor Ort bestätigte sich die Meldung. Der Bereich wurde großräumig abgesperrt. Nach ersten Erkenntnissen war eine defekte Gasleitung unter dem Feld ursächlich für die Flamme. Der Betreiber wurde über den Sachverhalt informiert und erschien vor Ort.

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