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Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 28.05.2026

Salzgitter (ots)

Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und sucht Hinweisgebende.

Salzgitter, Bad, Klesmerplatz, 18.05.2026. 17:30 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein Jugendlicher mit seinem E-Scooter die Fußgängerzone und übersah hierbei die gespannte Hundeleine einer 83-jährigen Frau. Durch die Kollision mit der Leine wurden sowohl die Frau als auch ihr angeleinter Hund zu Boden gerissen. Hierbei verletzte sich die Fußgängerin. Der Verursacher flüchtete. Er wird wie folgt beschrieben: Männlich, Alter unter 16 Jahren, trug dunkle Kleidung.

Die Polizei in Salzgitter-Bad sucht Hinweisgebende zum Unfall. Insbesondere wird eine unbekannte Zeugin gesucht, welche der verletzten Dame geholfen hatte. Bitte melden sie sich unter der Telefonnummer 05341 825-0.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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