Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ in "Selbstbedienungs-Markt" geschlichen - mit prall gefülltem Einkaufswagen abgehauen - Schaden von mehr als 450 Euro ++ Papiermülltonne brennt - Anwohner löschen ++ Gullydeckel ausgehoben

Lüneburg (ots)

Presse - 30.06.26 ++

Lüneburg

Lüneburg - "Alkoholeinfluss" - Männer schlagen sich

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 42 und 58 Jahre alten zum Teil stark alkoholisierten Männer kam es in den späten Abendstunden des 29.06.26. Dabei waren die beiden Lüneburger gegen 21:20 Uhr in Streit geraten, so dass der 42-Jährige den 58-Jährigen mehrfach schlug und ihn über eine betonierte Sitzbank zog. Der 58-Jährige setzte sich mit einer Glasflasche zur Wehr. Passanten trennten die Streithähne. Beide Männer erlitten leichte Verletzungen. Beim 42-Jährigen stellten die Beamten einen Alkoholwert von mehr als zwei Promille fest.

Bei dem 42-Jährigen stellten die alarmierten Beamten auch eine E-Scooter fest, für den der Betrunkene keine plausiblen Besitzverhältnisse geben konnte. Der E-Scooter wurde sichergestellt.

Vögelsen - in "Selbstbedienungs-Markt" geschlichen - mit prall gefülltem Einkaufswagen abgehauen - Schaden von mehr als 450 Euro

Eine günstige Gelegenheit nutzte ein Unbekannter in den frühen Abendstunden des 26.06.26 und schlich sich unbemerkt hinter einem berechtigten Kunden in einen "Selbstbedienungs-Markt" in der Lüneburger Straße. Dort füllte sich der Täter gegen 17:45 Uhr einen Einkaufswagen mit Nahrungsmitteln und Kosmetika und schob den prall gefüllten Wagen mit Waren von mehr als 450 Euro nach draußen. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Brietlingen - Baucontainer auf Baustelle aufgebrochen Werkgegenstände gestohlen

Einen auf einer Baustelle Zweiter Wulfshagenweg befindlichen Baucontainer brachen Unbekannte im Zeitraum vom 25. bis 29.06.26 auf. Dabei konnten die Täter Werkgegenstände erbeuten. Es entstand ein Schaden von mehr als 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-90059-0, entgegen.

Lüneburg - Papiermülltonne brennt - Anwohner löschen

Zum Brand einer Papiermülltonne kam es in den späten Abendstunden des 29.06.26 auf einem Hof Auf der Altstadt. Die Tonne war gegen 22:45 Ihr in Brand geraten, so dass Anwohner den Brand löschten. Es entstand ein Sachschaden von gut 100 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Lack von Pkw zerkratzt - Polizei ermittelt

Den Lack eines auf einem Parkplatz im Häcklinger Weg abgestellten Pkw Dacia zerkratzte ein Unbekannter in den Nachtstunden zum 30.06.26. Dabei entstand gegen 00:20 Uhr ein Schaden von gut 1.800 Euro. Die Polizei konnte Videomaterial sichern und ermittelt. Dabei prüfen die Beamten auch mögliche Parallelen zu zwei weiteren Taten am 28.06.26. Dort hatte ein 44-Jähriger auf dem Parkplatz ebenfalls den Lkw zweier Fahrzeuge zerkratzt. Die Polizei ermittelt.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Eine 64 Jahre alte Frau hielt die Polizei am 29.06.2026 gegen 09:50 Uhr am Steuer eines PKW im Lindenweg an. Es stellte sich heraus, dass diese nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Polizei leitete ein entsprechendes Verfahren ein und stellte den Fahrzeugschlüssel sicher.

Hitzacker - Auseinandersetzung zwischen zwei Männern

Am Abend des 29.06.2026 kam es in einer Wohnung in Hitzacker zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Dabei wurde ein 51 Jahre alter Mann mit einem Baseballschläger verletzt. Der 51-Jährige wurde anschließend in einem Klinikum medizinisch versorgt.

Uelzen

Uelzen - Gullydeckel ausgehoben - Ermittlungen wegen Gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr

Einen Gullydeckel auf der Fahrbahn der Oldenstädter Straße hob am 29.06.2026 gegen 14:00 Uhr ein Mann aus der Befestigung. Ein Zeuge meldete das Vorgehen der Polizei. Der Gullydeckel wurde von dem polizeibekannten 47 Jahre alten Mann unmittelbar daneben abgelegt. Der Zeuge konnte den Deckel wieder auf den Gully legen. Ob der 47-Jährige mit dem Gullydeckel einen Einbruch oder eine Sachbeschädigung begehen wollte, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Die Polizei ermittelt zudem aufgrund des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Es entstand kein Sachschaden.

Uelzen - Aggressiver Mann in Polizeigewahrsam

Am 30.06.2026 gegen 01:30 Uhr kam es in einer Uelzener Wohnung zu einem Streit zwischen Geschwistern. Dabei verletzte in Mann seine Schwester und verhielt sich auch gegenüber der Polizei aggressiv. Er weigerte sich die Wohnung seiner Schwester zu verlassen und wurde in Folge dessen in Gewahrsam genommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell