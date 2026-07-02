Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ "keine alltägliche Geschichte": das ehemalige Auto geklaut - Verfolgungsfahrt nach "Auto(ver)kauf" - alle Beteiligte erwarten Strafverfahren ++ Betrunkener schläft in Pkw - zuvor Scheibe ...

Lüneburg (ots)

Presse - 02.07.26 ++

Lüneburg

Embsen - "keine alltägliche Geschichte": das ehemalige Auto geklaut - Verfolgungsfahrt nach "Auto(ver)kauf" - alle Beteiligte erwarten Strafverfahren

Mit einer nicht alltäglichen Geschichte hatte es die Polizei in den späten Abendstunden des 01.07.26 im Bereich Embsen zu tun. Nach derzeitigen Ermittlungen hatte ein Pärchen aus dem Landkreis Lüneburg (38 und 50 Jahre) ihren Pkw Skoda Fabia an eine 31-Jährige nach Embsen verkauft. Aufgrund einer vereinbarten Ratenzahlung hatten die Verkäufer noch den Zweit-Schlüssel des Pkw Skoda behalten. Vermutlich aufgrund von Zahlungsunregelmäßigkeiten hatten sich die ehemaligen Besitzer am 01.07.26 gegen 23:00 Uhr nach Embsen zum Grundstück begeben, um ihr "altes" Fahrzeug dort (unrechtmäßig) wieder abzuholen.

Gegen 23:00 Uhr startete die 50-Jährige mit dem Zweitschlüssel den Skoda und fuhr los. Als die neuen Eigentümer dieses bemerkten, nahm ein 23-Jährige aus der Familie mit einem nicht zugelassenem Pkw BMW mit hoher Geschwindigkeit die Verfolgung auf, fuhr in falscher Richtung durch den Kreisverkehr und blockierte im Bereich der Bahnhofstraße die Fahrbahn. Die 50-Jährige mit dem Skoda kollidierte in der Folge mit dem Pkw BMW, so dass ein Sachschaden von gut 11.000 Euro entstand. Parallel drohte der 23-Jährige der 50-Jährigen.

Beide Fahrzeuge mussten im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme abgeschleppt werden.

Die Polizei leitete gegen alle Beteiligten entsprechende Strafverfahren ein. Dabei ermitteln die Beamten gegen die 50-Jährige und ihren Begleiter wegen Kfz-Diebstahl. Den 23-Jährigen erwarten Verfahren wegen Teilnahme an einem Straßenrennen, Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoße gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Bedrohung.

Radbruch/Lüneburg - Betrunkener schläft in Pkw - zuvor Scheibe eingeschlagen - geklautes Pedelec sichergestellt

Einen bereits polizeiliche bekannten 53-Jährigen konnte die Polizei in den Nachtstunden zum 02.07.26 schlafend in einem in der Bardowicker Straße in Radbruch abgestellten Pkw VW EOS feststellen. Anwohner hatten gegen 00:10 Uhr die Polizei alarmiert. Die Beamten konnten den alkoholisierten Lüneburger wecken. Er hatte zuvor die Scheibe der Fahrertür mit einem Stein zerschlagen und gab an, dass er den Pkw kaufen wolle. Im weiteren Umfeld konnten die Beamten auch ein in Lüneburg geklautes Pedelec sicherstellen, mit dem der Lüneburger vermutlich nach Radbruch gefahren war. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Lüneburg - Kleinkraftrad auf Friedhofsgelände in Brand gesetzt - Polizei ermittelt

Ein Kleinkraftrad setzten Unbekannte auf dem Gelände des Michaelisfriedhofs in der Lauensteinstraße in der Nacht zum 01.07.26 in Brand. Dabei brannte das Zweirad komplett aus; parallel waren auch Vegetation und Bäume sowie eine Grabstätte betroffen. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Matratze und Metallgestell auf Autobahn verloren - Pkw beschädigt - Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht

Ein Metallgestell samt Matratze verlor ein Fahrer eines Pkw VW Passat mit LGer-Kfz-Kennzeichen in den frühen Abendstunden des 01.07.26 gegen 18:15 Uhr auf der A39 in Fahrtrichtung Süden zwischen den Anschlussstellen Adendorf und Ebensberg. Ein folgender Pkw VW wurde dadurch leicht beschädigt. Gegen den Verursacher, der weiterfuhr, wird jetzt wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Autos kollidieren - hoher Sachschaden

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitten die Insassen eines Pkw VW ID.7 in den Abendstunden des 01.07.26 in der Lüneburger Straße. Der 49 Jahre alte Fahrer des Pkw VW wollte gegen 19:00 Uhr in Fahrtrichtung Rettmer nach links in die Straße Osterwiese einbiegen, als ein zwei Fahrzeuge dahinterfahrender 18-Jähriger mit einem Geländewagen Land Rover zum Überholvorgang ansetzte und mit hoher Aufprallgeschwindigkeit mit dem VW kollidierte. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, so dass ein Sachschaden von mehr als 80.000 Euro entstand. Die Lüneburger Straße musste für die Unfallaufnahmen voll gesperrt werden.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Geldbörse aus Handtasche gestohlen

Die Geldbörse einer 64-Jährigen stahlen Unbekannte in den Mittagsstunden des 01.07.26 unbemerkt in einem Textilwarengeschäft in der Drawehner Straße. Dabei griffen die Unbekannten gegen 12:30 Uhr in die Handtasche der Frau. Es entstand ein Schaden von gut 130 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (in geschlossenen Innentaschen) am Körper!"

Lüchow - unter Drogeneinfluss unterwegs

Eine 62 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Hyundai stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 01.07.26 in der Tarmitzer Straße. Bei der Kontrolle der Frau aus der Region stellten die Beamten gegen 16:00 Uhr den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv.

Uelzen

Uelzen - "Wasserschaden-Trick" - Polizei warnt vor "falschen Handwerkern" - in Wohnung geschlichen und Bargeld & Schmuck erbeutet

Vor falschen Handwerkern als Einschleichdiebe warnt die Polizei aktuell in der Region Uelzen. Ein Unbekannter hatte sich in den Mittagsstunden des 01.07.26 unter dem Vorwand, dass ein Wasserschaden vorliegen würden, Zutritt zu der Wohnung einer Seniorin eines Mehrfamilienhauses in der Kuhlwiese verschafft. Dabei sollte die Seniorin gegen 13:15 Uhr auch den aufgedrehten Wasserhahn beobachten. Diesen Moment nutzte der Täter, griff sich Schmuck und Bargeld in der Wohnung und verschwand. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Der falsche Handwerker wird wie folgt beschrieben: ca. 35 Jahre alte, 170 cm groß, schlank, Blaues Oberteil T-Shirt oder Hemd, lange Jeanshose in dunkelblau oder schwarz, dunkelhaarig, kurzes Haar, sprach fließend deutsch.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Lassen Sie gerne fremden Personen in ihr Wohnhaus/Wohnung! Fragen Sie Nachbarn oder Verwandte nach Unterstützung."

Wrestedt - betrunken verunfallt - 2,2 Promille

Von der Straße kam ein 28 Jahre alter Fahrer eines Pkw Mercedes aus dem Landkreis Gifhorn in den späten Nachmittagsstunden des 01.07.26 aufgrund Alkoholbeeinflussung ab und verunfallte. Der Mann aus dem Bereich Wittingen war gegen 17:15 Uhr von der Landesstraße 270 abgekommen und verunfallt. Er blieb unverletzt; jedoch entstand ein Sachschaden von gut 7.000 Euro. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten bei dem jungen Mann einen Alkoholwert von mehr als 2,2 Promille fest. Parallel besteht auch der Verdacht auf Konsum von Drogen. Die Polizei hat entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

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