Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 04./05.07.2026 ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Adendorf - Verkehrssperrungen aufgrund Baumaßnahmen - Polizei kontrolliert und ahndet Durchfahrtsverstöße

Die Polizei kontrollierte und ahndete über das Wochenende im Zusammenhang mit den Baumaßnahmen auf der Bundesstraße 209 (Artlenburger Landstraße) entsprechende Verstöße gegen das bestehende Durchfahrtverbot, nachdem hier weiterhin verschiedene Verkehrsteilnehmer nicht den Beschilderungen zur Sperrung und Umleitung folgten.

Lüneburg - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Führerschein sichergestellt

Den Führerschein einer 60 Jahre alten Frau stellte die Polizei in der Nacht zum 04.07.2026 sicher. Die Frau war nach Zeugenangaben mit ihrem Pkw beim Rückwärtsfahren in der Lauensteinstraße gegen einen anderen Pkw gefahren und hatte diesen leicht beschädigt. Die Frau entfernte sich zunächst vom Pkw und konnte erst im weiteren Verlauf wieder angetroffen werden. Hierbei stellte sich heraus, dass die Fahrerin unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,38 Promille.

Lüneburg - Einbruch in Einfamilienhaus - ohne Beute

In der Nacht zum Samstag brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Häcklingen in der Straße "An der Ratsforst" ein. Die Täter öffneten hier ein Fenster im Terrassenbereich und wurden dann augenscheinlich durch den im Haus befindlichen Hund beim Eindringen ins Gebäude gestört. Gestohlen wurde somit nichts. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Pkw aufgebrochen und Kraftstoff entwendet

Am Samstagmorgen entwendete ein 54-jähriger Mann Dieselkraftstoff an einer Tankstelle in der Straße "Vor dem Bardowicker Tore". Nach Hinweis eines Anwohners konnte er dann nur wenige Meter weiter in einem aufgebrochenen älteren Pkw Mercedes auf dem Hof einer Kfz-Werkstatt angetroffen werden. Bei dem nicht zugelassenen Pkw hatte er zuvor die Scheibe der Fahrertür mit einem Stein eingeschlagen. Den Mann erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Amt Neuhaus - Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten

Am frühen Samstagabend kam es auf der Bundestraße 195 im Amt Neuhaus zwischen Pinnau und Kaarßen zu einem folgeschweren Unfall. Beim Durchfahren einer Rechtskurve verlor ein 22-jähriger Fahrzeugführer aus der Samtgemeinde die Kontrolle über seinen Pkw und geriet auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern. Der Pkw kam von der Fahrbahn ab, kollidierte mit zwei Bäumen und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrzeugführer und sein gleichaltriger Mitfahrer verletzten sich hierbei leicht.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker - brennender Holzhaufen

Am Freitagabend gerät gegen 20 Uhr ein alter Holzhaufen bei Hitzacker in Brand. Durch ein schnelles Eingreifen der eingesetzten Feuerwehren konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein Gebäude und Gerätschaften verhindert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Lüchow - Fahrzeugführer beeinflusst

Unter dem Einfluss von Cannabis und Amphetamin war der 32-jährige Berliner Fahrzeugführer eines Pkw in Lüchow unterwegs. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle zeigte der Fahrzeugführer Auffälligkeiten und wurde einer Blutprobenentnahme unterzogen. Ihn erwartet nun jeweils ein Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Lüchow - Verkehrsunfall - Pkw kollidiert mit Baum

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen kam es mit Beginn der Samstagnacht. Gegen 23 Uhr befuhr ein Pkw besetzt mit zwei männlichen Personen die Landesstraße 261 zwischen Lüchow und Jeetzel, als plötzlich ein Stück Rehwild beabsichtigte die Fahrbahn zu kreuzen. Der 22-jährige Fahrzeugführer versuchte noch dem Tier auszuweichen, geriet dabei ins Schleudern und kollidierte frontal mit einem Baum. Der Fahrzeugführer und sein 21-jähriger Beifahrer wurden anschließend leichtverletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Wustrow - Auseinandersetzung auf Erntefest

Bei Streitigkeiten im Rahmen des Erntefestes in Wustrow, kam es zu einer wechselseitigen Körperverletzung und einer Bedrohung. Unter Beteiligung einer 34-jährigen Frau aus dem Landkreis Lüneburg und einem 19-jährigen aus Wustrow kam es zu Schlägen und Tritten. Ein 63-jähriger aus Wustrow nötigte daraufhin den 19-jährigen sich von der Örtlichkeit zu entfernen, indem er den Gebrauch eines Luftgewehrs androhte.

Uelzen

Uelzen - tätliche Angriffe - Männer pöbeln und belästigen auf Parkplatz Passanten - alarmierte Polizeibeamte angegriffen und verletzt - Strafverfahren und Ingewahrsamnahme

Gegen zwei 21 und 53 Jahre alte Männer aus Uelzen ermittelt die Polizei u.a. wegen Tätlichen Angriffs, Körperverletzung und Hausfriedensbruchs nach einem aggressiven Vorfall in den Morgenstunden des 04.07.26 im Umfeld eines Einkaufzentrums/Baumarktes in der Bahnhofstraße. Passanten und Mitarbeiter hatten die Polizei gegen 10:15 Uhr alarmiert und mitgeteilt, dass die beiden alkoholisierten Uelzener (Vater und Sohn), mehrere Passanten angepöbelt hatten und das Grundstück nicht verlassen wollten. Beim Eintreffen einer Streifenwagenbesatzung verrichtet einer der Männer gerade sein "Notdurft" zwischen zwei Werbetafeln. Auch gegenüber den Polizeibeamten wurde insbesondere der 53-Jährige aggressiv und beleidigend. Dabei trat der Uelzener plötzlich gegen das Schienbein einer eingesetzten Polizeibeamtin, so dass diese den Mann zu Boden brachte. Parallel wurde auch der 21-Jährige aggressiv und versuchte wie auch der 53-Jährigen die Polizeibeamten zu treten und zu schlagen. Die Beamten setzten Pfefferspray ein und überwältigten die beiden Männer. Diese wurden zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Entsprechende Blutentnahmen zur Feststellung der Alkoholisierung im Strafverfahren durch einen Arzt wurden veranlasst.

Die Polizeibeamten erlitten leichte Verletzungen und mussten ambulant im Klinikum Uelzen behandelt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rosche - betrunken mit E-Scooter unterwegs

In der Nacht von Freitag auf Samstag führen Polizeibeamte eine Verkehrskontrolle bei einem E-Scooterfahrer durch. Beim 38-jährigen Fahrzeugführer konnte eine Atemalkoholkonzentration von 1,06 Promille festgestellt werden. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Ebstorf - Kopfnuss auf Volksfest

Beim Schützenfest in Ebstorf ist es in den frühen Sonntagmorgenstunden zu einem Körperverletzungssachverhalt gekommen. Nachdem zwischen zwei männlichen Personen zunächst ein verbaler Streit ausgebrochen war, eskaliert die Situation. Es kommt zu einer Kopfnuss, wodurch eine Person leicht verletzt wird. Die Situation beruhigte sich bereits vor dem Eintreffen der Polizei. Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet.

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