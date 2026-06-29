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Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Betrunkener versucht sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen

Celle (ots)

Ein 20-jähriger hat am Wochenende versucht, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Durch mehrere Streifenwagen konnte der junge Mann, der augenscheinlich betrunken war, angehalten werden.

Am Sonntag, 28.06.2026, gegen 21:00 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung der Polizei Celle ein dunkler BMW auf, der mit offensichtlich überhöhter Geschwindigkeit durch das Celler Stadtgebiet fuhr. Nachdem dem 20-jährigen Fahrer des BMW ein Anhaltesignal gezeigt wurde, entzog sich dieser mehrfach durch Beschleunigen seines Autos der Kontrolle. Durch eine weitere Streifenwagenbesatzung konnte der BMW im Bereich der Altenceller Schneede angehalten und kontrolliert werden. Bei der Kontrolle ergab ein freiwilliger Alkoholtest einen Wert von 1,33 Promille. Auf Grund dessen ist eine Blutprobe entnommen und ihm die Weiterfahrt untersagt worden. Zudem ist der Führerschein des jungen Mannes beschlagnahmt und ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet worden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Annika Beyer
Telefon: 05141-277303
E-Mail: annika.beyer@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

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