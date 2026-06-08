Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Meppen (ots)

Am Samstag kam es gegen 15:50 Uhr auf der Straße Am Rögelberg zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Fahrer eines Audi A7 Sportback befuhr die Fahrbahn aus Richtung Emmeln kommend, als ihm in einer Kurve eine Sattelzugmaschine eines bisher unbekannten Fahrers entgegenkam. Die Sattelzugmaschine geriet dabei auf die Fahrspur des Audi, so dass der 18-Jährige ausweichen musste. Er verlor in der Folge die Kontrolle über das Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kam im Seitenraum im Gebüsch zum Stehen. Es entstand erheblicher Sachschaden. Der Fahrer der Sattelzugmaschine setzte seine Fahrt fort. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 - 9490 zu melden.

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