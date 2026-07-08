Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ kw kollidiert mit Pedelec-Fahrer - leicht verletzt ++ Streit zwischen Männern auf Parkplatz - mit Holzpfosten geschlagen - Polizei ermittelt ++ Motoröl auf Spielplatz ausgekippt ++

Lüneburg (ots)

Presse - 08.07.26 ++

Lüneburg

Lüneburg - Streit zwischen Männern auf Parkplatz - mit Holzpfosten geschlagen - Polizei ermittelt

Zu einem handfesten Streit zwischen zwei 45 und 50 Jahre alten Männern kam es in den Nachmittagsstunden des 07.07.26 auf dem Parkplatz eines Baumarktes Auf den Blöcken. Die beiden Männer aus Bienenbüttel und Lüneburg waren gegen 15:00 Uhr aus bis dato nicht abschließend geklärten Gründen in Streit geraten. Angeblich soll es schon länger andauernde Streitigkeiten zwischen den Männern geben. Im weiteren Verlauf schlug der 50-Jährige mit einem gerade gekauften Holzpfosten den Jüngeren gegen Kopf, Arm und Hand. Dieser erlitt Verletzungen. Zuvor soll der 45-Jährige dem Kontrahenten gedroht haben. Die Polizei ermittelt.

Lüneburg - Motoröl auf Spielplatz ausgekippt

Eine nicht geringe Menge Motoröl kippten Unbekannte im Zeitraum vom 06. auf den 07.07.26 auf dem Außengelände der Kindertagesstätte in der Kurt-Huber-Straße auf dem Boden, einem Klettergerüst sowie einer Rutsche aus. Es entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Fensterscheibe von Toilette eingeschlagen - Polizei ermittelt gegen Mann aus Lüneburg

Die Fensterscheibe einer öffentlichen Toilette in der Glockenstraße schlug ein Mann in den Nachmittagsstunden des 07.07.26 gegen 16:45 Uhr ein. Passanten beobachteten den Vorfall, alarmierten die Polizei und konnten den alarmierten Beamten auch schon einen Hinweis auf den mutmaßlichen Täter, einen Mann aus Lüneburg geben. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - unter Drogeneinfluss mit E-Scooter unterwegs

Einen 40-Jährigen mit einem E-Scooter stoppte die Polizei in den späten Abendstunden des 07.07.26 in der Marschtorstraße. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 21:20 Uhr stellten die Beamten den Einfluss von Drogen beim Dannenberger fest. Ein Urintest auf THC und Amphetamin verlief positiv. Ihn erwarten entsprechende Verfahren.

Hintergrund: Polizei erklärt E-Scooter ++ ... gerade für die Zielgruppe "Junge Fahrende" ++ "Reingucken!" ++ Wer betrunken E-Scooter fährt, riskiert seine Fahrerlaubnis ++

Wo darf man mit E-Scooter eigentlich fahren? Braucht man einen Führerschein oder einen Helm? Und was passiert, wenn man sich nicht an die Regeln hält? Auch vor dem Hintergrund der Entscheidung des Landgerichts Lüneburg aus dem Jahr 2023 "Wer betrunken E-Scooter fährt, riskiert seine Fahrerlaubnis" (... Die 11. große Strafkammer des Landgerichts Lüneburg hat mit einem jetzt veröffentlichten Beschluss vom 27.06.2023 (Az. 111 Qs 42/23) klargestellt, dass die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis wegen des Vorwurfs einer Trunkenheitsfahrt mit einem E-Scooter gerechtfertigt sein kann ...) möchte die Polizei abermals zur Thematik E-Scooter sensibilisieren.

Kaum ein Gefährt wurde in so kurzer Zeit so beliebt und gleichzeitig so gehasst wie die E-Tretroller. Gerade für Jugendliche und junge Erwachsene gehören die leichten Gefährte mittlerweile zum Alltag: Sie sind schnell, einfach zu bedienen und lassen sich per App zum taschengeldtauglichen Preis ausleihen. Andere Verkehrsteilnehmer hegen nicht so viel Sympathie für die neuen Vehikel auf unseren Straßen.

Hier die rechtlichen "Big Points":

- Mindestalter -> 14 Jahre - Betriebserlaubnis (für den E-Scooter) erforderlich - Aktuelle Versicherungsplakette notwendig (schwarz) - Helm (stylische Gründe und schützt den Kopf) wäre klasse - Führerschein nicht erforderlich - Nutzung: auf keinen Fall zu zweit - Problem Alkohol -> "strenge Alkoholregeln" (0,0 Promille für Fahranfänger), Grenzwerte wie beim Autofahren - Problem Drogen ("Finger weg davon!") - Keine Handynutzung -> nur mit installierter Halterung

- Wo darf ich fahren? -> ... auf der Fahrbahn oder Radweg (Nicht auf dem Gehweg; nicht in Fußgängerzonen)

Uelzen

Bad Bevensen - Pkw kollidiert mit Pedelec-Fahrer - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 40 Jahre alter Pedelec-Fahrer in den Nachmittagsstunden des 07.07.26 im Bereich An der Aue. Ein 66 Jahre alter Fahrer eines Pkw Ford war gegen 15:10 Uhr in Fahrtrichtung Klein Bünstorfer Straße unterwegs und kollidierte mit dem von rechts aus der Fußgängerzone kommenden Pedelec-Fahrer. Es entstand ein Sachschaden von gut 100 Euro.

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