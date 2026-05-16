Feuerwehr Grevenbroich

FW Grevenbroich: Feuerwehr löscht Gebäudebrand in Neurath

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Grevenbroich (ots)

Grevenbroich - Am Samstagmorgen wurde die Feuerwehr Grevenbroich gegen 7:05 Uhr unter dem Stichwort "Brennt Haus" zur Frimmersdorfer Straße im Stadtteil Neurath alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand ein Anbau eines Einfamilienhauses bereits in voller Ausdehnung in Brand. Die Feuerwehr leitete umgehend die Brandbekämpfung ein, um eine Ausbreitung des Feuers auf weitere Gebäudeteile zu verhindern. Da es sich um ein Gebäude handelt, das derzeit renoviert wird, befand sich glücklicherweise zum Zeitpunkt des Brandes niemand im Gebäude, sodass keine Personen verletzt wurden.

Im weiteren Einsatzverlauf waren mehrere Trupps unter Atemschutz sowohl im Außenangriff als auch im Innenangriff im Einsatz. Eine Brandausbreitung auf das Haupthaus konnte durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden. Dennoch wurde auch das Wohnhaus durch Brandrauch und Rußniederschlag erheblich beschädigt.

Die Einsatzkräfte führten umfangreiche Lüftungs- und Nachlöscharbeiten durch und konnten den Einsatz zunächst gegen 10 Uhr beenden. Gegen 11 Uhr erfolgte eine Nachkontrolle an der Einsatzstelle.

Zur Schadenshöhe sowie zur Brandursache kann die Feuerwehr Grevenbroich keine Angaben machen.

Im Einsatz befanden sich die hauptamtliche Wache sowie die Einheiten Frimmersdorf-Neurath, Gustorf-Gindorf und Stadtmitte. Die Einheit Kapellen stellte während des Einsatzes die Wachbesetzung sicher. Die Frimmersdorfer Straße sowie Teile der Straße An St. Lambertus blieben für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt.

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