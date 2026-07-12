Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 10.-12.07.2026 ++

Lüneburg (ots)

Stadt Lüneburg

Geldbörsendiebstahl aus Rollator Am Freitagnachmittag entwendet ein Täter die Geldbörse des 77-jährigen Geschädigten aus dem Rollator während eines Einkaufs in einem Einzelhandelsgeschäft Am Sande. Der Täter entkommt unbekannt.

Fahren ohne Führerschein

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Erbstorfer Landstraße wird bei einem 54-jährigen Fahrzeugführer festgestellt, dass er keinen Führerschein besitzt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Gefährliches Überholmanöver

Am Freitagabend, gegen 20:15 Uhr, befährt eine Pkw-Fahrerin die B209 FR Uelzen auf dem rechten Fahrstreifen. Etwas versetzt fährt ein weiterer PKW auf dem linken Fahrstreifen kurz hinter ihr. Von hinten kommt der Unfallverursacher. Dieser überholt den auf den linken Fahrstreifen befindlichen Pkw von rechts und drängt sich durch die schmale Lücke der beiden Pkw. Die auf dem rechten Fahrstreifen fahrende Pkw-Fahrerin wird dadurch abgedrängt und touchiert die Leitplanke. Das unfallverursachende Fahrzeug flüchtet. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131-607-2215, entgegen.

Kratzer im Lack

Der Lack eines geparkten Pkw im Parkhaus am Kino wurde am Freitagabend durch einen unbekannten Täter zerkratzt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131-607-2215, entgegen.

Einbruch in Werkstatt

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in eine Werkstatt im Bereich des Bahnhofs eingebrochen und die Räumlichkeiten durchwühlt. Die unbekannten Täter konnten einen kleineren dreistelligen Bargeldbetrag entwenden.

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss und Alkoholeinfluss Bei einer Verkehrskontrolle in der Hamburger Straße wurde am frühen Sonntagmorgen bei einem 28-jährigen Fahrzeugführer festgestellt, dass er seinen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum führt, obwohl er unter Einfluss von Betäubungsmittel stand. Wenig später wurde ein weiterer Pkw-Führer angehalten und kontrolliert. Bei dem 21-Jährigen wurde festgestellt, dass er unter Einfluss von alkoholischen Getränken, 1,43 Promille, stand. Bei beiden Fahrzeugführern wurden Blutentnahmen durchgeführt, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Einbruch in Feuerwehrhaus

Zu einem schweren Diebstahl kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in das Feuerwehrhaus Lüneburg in der Lise-Meitner-Straße. Die Einsatzfahrzeuge wurden durchsucht und feuerwehrtechnische Gerätschaften entwendet. Die Schadenshöhe ist bislang unbekannt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131-607-2215, entgegen.

Landkreis Lüneburg

Dahlenburg Am späten Freitagabend wurde im Bereich Dahlenburg ein 36-jähriger Pkw-Fahrer aufgrund seiner auffälligen Fahrweise kontrolliert. Während der Kontrolle gab es Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Eine Blutentnahme wurde von dem Fahrzeugführer genommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Ehlbeck

Krankenfahrstuhl angefahren Ein Krankenfahrstuhlfahrer überquerte am Samstagabend die Bundesstraße im Bereich Ehlbeck, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Ein Pkw-Fahrer konnte nicht mehr reagieren und kollidierte mit dem Krankenfahrstuhlfahrer. Dieser verletzte sich schwer. Die Bundesstraße musste für die Unfallaufnahme gesperrt werden.

Brietlingen

In Brietlingen kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einem Diebstahl aus einer Baustelle. Die unbekannten Täter verschafften sich über einen Fensterbereich Zutritt und entwendeten Baumaterialien aus der Baustelle. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel.: 04136- 900 590, entgegen.

Vögelsen

Am Samstagabend ließ eine Geschädigte im Lerchenweg bei sommerlichen Temperaturen ihre Wintergartentür offen. Unbekannte Täter nutzen den Moment, gingen in das Haus und entwendeten von einem im Essbereich stehenden Tisch die Handtasche mit Geldbörse von der Geschädigten. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel.: 04131- 799 400, entgegen.

PK Lüchow-Dannenberg

Zernien

Pkw kollidiert mit Motorrad Ein 60 Jahre alter Fahrer eines VW Caravelle hat am Samstagmittag auf der Bundesstraße 191 in Zernien beim Abbiegen einen überholenden Motorradfahrer übersehen und ist mit diesem kollidiert. Der 60-Jährige fuhr gegen 12.10 Uhr in Zernien Richtung Dannenberg und wollte nach links auf ein Tankstellengelände abbiegen. Dabei übersah er offensichtlich den ihn überholenden 50-Jährigen auf seiner Harley-Davidson. Durch den Aufprall kam das Motorrad teilweise unter dem VW zu liegen. Der 50-Jährige erlitt leichte Verletzungen, er wurde zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf rund 10.000 Euro belaufen.

PK Uelzen

Uelzen

- Streit in Wohnung eskaliert - Rangelei mit Messer - 28-Jähriger und 18-Jähriger erleiden Verletzungen - Behandlungen in Kliniken notwendig - Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und Verdacht des versuchten Totschlags -

Zu einem handfesten und eskalierenden Streit zwischen zwei 18 und 28 Jahre alten Männern aus Uelzen kam es in den späten Abendstunden des 10.07.26 in der Wohnung des Heranwachsenden in der Hansestadt Uelzen. Nach derzeitigen Ermittlungen war es gegen 23:50 Uhr im Beisein eines weiteren Zeugen in der Wohnung zu einem Streit zwischen den Männern gekommen. Im weiteren Verlauf kam es zu einer Rangelei, bei der der 18-Jährige auch mit einem Messer mehrfach Stichbewegungen vollzog und den 28-Jährigen u.a. am Oberarm und Oberkörper verletzte. Parallel erlitt auch der 18-Jährige Verletzungen durch das/ein Messer. Der 28-Jährige verließ in der Folge die Wohnung und konnte durch alarmierte Polizeibeamte angetroffen werden. Weitere Einsatzkräfte sicherten die betreffende Wohnung und nahmen den leicht verletzten 18-Jährigen dort vorläufig fest. Ergänzend erfolgte eine umfangreiche Tatortaufnahme durch Einsatzkräfte der Lüneburger Tatortgruppe.

Beide Männer erlitten teilweise schwere jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen und wurden in verschiedene Kliniken zur weiteren Behandlung verbracht.

Die Polizei ermittelt gegen beide Beteiligte u.a. wegen gefährlicher Körperverletzungen und Verdacht des versuchten Totschlags. Die weiteren Ermittlungen auch unter Einbeziehung der Staatsanwaltschaft Lüneburg sowie Vernehmung von Zeugen auch zum Ablauf und Hintergrund der Auseinandersetzung dauern.

Ebstorf - schwerer Verkehrsunfall auf der L 233 zwischen Bardenhagen und Melbeck Am 11.07.2026 kam es auf der L 233 zu einem schweren Verkehrsunfall mit 2 beteiligten Fahrzeugen. Hierbei wurden die sieben Insassen beider Fahrzeuge zum Teil schwer Verletzt und mussten in den umliegenden Krankenhäusern behandelt werden. Die L 233 musste für die Unfallaufnahme mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Wechselseitige Körperverletzung nach gemeinsamem Trinkgelage Am 11.07.2026 kam es am Nachmittag in Uelzen zu einer Körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Die stark alkoholisierten Personen waren während eines Trinkgelages zunächst verbal aneinandergeraten. Der Streit gipfelte in einer Wechselseitigen Körperverletzung bei der einer der Männer eine Platzwunde am Kopf erlitt. Die Kontrahenten wurden getrennt und es wurden Platzverweise ausgesprochen. Alkoholtests bei den Beteiligten ergaben Werte jenseits der zwei Promille Marke.

Uelzen - Kaninchen aus Kunststoffbox befreit Am 11.07.2026 konnte nach einem Hinweis aus der Bevölkerung ein Kaninchen aus einer Kunststoffbox für Stuhlauflagen gerettet werden. Die Besitzer hatten eine schwarze Kunststoffbox für Stuhlauflagen als Kaninchenstall umfunktioniert. Da die Kiste in der prallen Sonne stand und nur wenig Lüftungsöffnungen besaß bestand eine deutliche Gefahr der Überhitzung für das Tier. Gegen die Besitzer wurde ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet. Das gerettete Kaninchen wurde an das Tierheim übergeben.

Bad Bodenteich - Ladendieb auf frischer Tat betroffen Am 11.07.2026 kam es zu zwei aufeinanderfolgenden Ladendiebstählen bei Lidl und Aldi. Der Täter konnte bei der zweiten Tat durch die eingesetzten Beamten vorläufig festgenommen werden. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf insgesamt 300 Euro. Der Täter hatte in jedem Geschäft eine große Tragetasche voll mit Waren entwendet. Nach einer Vernehmung auf der Wache in Uelzen wurde der Täter nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder entlassen. Der Täter erhält ein lebenslanges Hausverbot für die Lebensmittelgeschäfte.

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