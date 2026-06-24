Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall mit verletztem Kind, Parkplatz Oststraße St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

Am 24.06.2026 ereignete sich gegen 13:03 Uhr an der SB-Waschanlage an der Oststraße 72 in 66386 St. Ingbert ein Verkehrsunfall. Hierbei kam es beim Ausfahren aus einer Waschbox zu einer Kollision zwischen einem 7-jährigen Kind und einem Taxifahrzeug. Das Kind wurde aufgrund seiner Verletzungen stationär in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Fahrerin des Taxifahrzeuges erlitt durch den Verkehrsunfall einen Schock. Der Bereich um die Waschanlage musste für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme auch aufgrund des Einsatzes eines Rettungshubschraubers voll gesperrt werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 in Verbindung zu setzen.

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