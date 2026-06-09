Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall mit einem entlaufenen Hund

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am 09.06.2026 kam es gegen 14:45 Uhr in St. Ingbert zu einem Verkehrsunfall auf der L126 zwischen einem PKW und einem Hund. Demnach befuhr eine 52-jährige Fahrerin mit ihrem Mini Cooper die L126 aus Richtung St. Ingbert kommend in Richtung Dudweiler. Zwischen der Anschlussstelle St. Ingbert West und der Einmündung Weststraße kam es zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und einem Hund, der dort aus dem Waldgebiet die Straße querte. Wie die Fahrzeugführerin mitteilte, sei der Hund durch den Unfall verletzt worden und lief wieder in ein angrenzendes Waldgebiet. Es soll sich um einen Windhund mit kurzem, beigem Fell gehandelt haben, der eine Schleppleine hinter sich herzog. Durch entsprechende Suchmaßnahmen der Polizei konnte der Hund bislang nicht mehr festgestellt werden. Der Hundehalter ist bislang ebenfalls unbekannt. Wer Hinweise zu dem Hundehalter oder dem Hund geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894 / 1090 in Verbindung zu setzen.

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