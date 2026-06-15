Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Sachbeschädigung du Graffiti

Oberwürzbach (ots)

Im Tatzeitraum vom 12.06.2026 22:00 Uhr bis 15.06.2026 07:10 Uhr kam es im Bereich der Hasenfelsstraße in Oberwürzbach zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti. Hierbei wurden die Wand der Schulturnhalle sowie mehrere Garagen mit Farbe beschmiert.

Zeugen die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert (06894/1090) in Verbindung zu setzen.

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