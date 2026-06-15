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Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Einbruch in das Feuerwehrgerätehaus in St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

Im Zeitraum vom 14.06.2026 von 23:36 Uhr bis 15.06.2026 07:15 Uhr kam es zu einem Einbruch in das Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr St. Ingbert in der Kohlenstraße. Hierbei verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Gebäude und entwendeten Elektrowerkzeug aus den Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr. Es entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in der Nacht vom 14.06.2026 auf den 15.06.2026 im Bereich der Feuerwehr in der Kohlenstraße wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894 / 1090 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert
IGB- DGL
Kaiserstraße 48
66386 St. Ingbert
Telefon: 06894-1090
E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell

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