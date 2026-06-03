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Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am Nachmittag des 03.06.2026 kam es zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr in der Blieskasteler Straße in St. Ingbert zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug die Blieskasteler Straße aus Richtung Oststraße kommend in Fahrtrichtung Innenstadt. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über das Fahrzeug, geriet ins Schleudern und kollidierte mit zwei am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw.

An den beschädigten Fahrzeugen entstand teilweise erheblicher Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne die Schadensregulierung zu veranlassen.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert
Kaiserstraße 48
66386 St. Ingbert
Telefon: 06894-1090
E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell

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