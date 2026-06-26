Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Kirchdorf an der Iller - Vorfahrt missachtet

Sachschaden von mehreren tausend Euro sind die Bilanz eines Unfalles am Donnerstag in Kirchdorf a.d. Iller.

Ulm (ots)

Ein 54-Jähriger fuhr gegen 20 Uhr mit seinem VW Golf in der Fellheimer Straße ortseinwärts. In der Straße St. Leonhard war ein 53-Jähriger mit seinem Mercedes Sprinter unterwegs. Der bog an der Einmündung nach links ab und achtete dabei wohl nicht auf die Vorfahrt des von links kommenden VW. Der 54-Jährige konnte den Unfall nicht mehr verhindern und die Fahrzeuge stießen zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Ochsenhausen schätzt den Schaden am VW Audi 4.000 Euro, den am fahrbereiten Klein-Lkw auf ca. 3.000 Euro. Der VW musste abgeschleppt werden.

In Baden-Württemberg und Deutschland zählt die Unfallursache "Vorfahrt und Vorrang" in den letzten Jahren regelmäßig zu den Hauptursachen bei Verkehrsunfällen, auch mit tödlichen Folgen. Die Ursachen für Vorfahrtsverletzungen sind vielfältig und reichen von der falschen Einschätzung der Verkehrs- und Rechtslage bis zur Unaufmerksamkeit im entscheidenden Moment. Es werden Abstände und Fahrgeschwindigkeiten der bevorrechtigten Fahrzeuge falsch eingeschätzt oder aber zu früh auf das richtige Verhalten des Wartepflichtigen vertraut. Eine aktive Teilnahme am Straßenverkehr, ob als Kraftfahrer, Fahrradfahrer oder Fußgänger, erfordert jederzeit die volle Konzentration auf das Verkehrsgeschehen.

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