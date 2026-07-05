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Polizei Bochum

POL-BO: Fahndungserfolg: Zwei Tatverdächtige nach Einbruchsdelikt vorläufig festgenommen

Bochum (ots)

Nach einem nächtlichen Einbruch in einen Supermarkt in Bochum-Langendreer am Samstag, 4. Juli, konnten zwei tatverdächtige Männer vorläufig festgenommen werden.

Nach bisherigem Ermittlungsstand verschafften sich die beiden Tatverdächtigen gegen 1.30 Uhr Zugang zum rückwärtigen Lagerraum eines Supermarktes an der Alten Bahnhofstrasse. Zeugen wurden auf die beiden Einbrecher aufmerksam und alarmierten umgehend die Polizei.

Die eintreffenden Einsatzkräfte konnten die beiden Männer (51, aus Bochum und 58, ohne festen Wohnsitz) noch am Tatort stellen und vorläufig festnehmen. Dabei kam auch ein Diensthund zum Einsatz.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marina Sablic
Telefon: 0234 909-1026
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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