Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Einbruch in Supermarkt - Alarmanlage löst aus ++ Kraftrad nach Flucht vor Streifenwagen sichergestellt ++ Mitarbeitende verhindern Flucht ++ Frau randaliert in Geschäften ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Deutsch Evern - Hinweise zu Verkehrsunfall gesucht

Die Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen zu einem Verkehrsunfall am 10.07.2026 zwischen 09:30 Uhr und 09:45 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen fuhr eine Seniorin aus der Dorfstraße kommend mit dem Fahrrad in die Straße Am Bahnhof. An einem dortigen Fußgängerüberweg befand sich eine Fußgängerin mit Kinderwagen. Vor diesem Fußgängerüberweg fuhr ein E-Scooter-Fahrer dicht an der Radfahrerin vorbei. Dadurch stürzte die Seniorin und verletzte sich leicht. Die Polizei sucht nach der Fußgängerin als Zeugin und weiteren Hinweisen zum Unfallhergang. Hinweise nimmt die Polizei Melbeck, Tel. 04134-90944-0, entgegen.

Lüneburg - Kontrollen am Kreisverkehr

Die Verfügungseinheit der Polizei Lüneburg kontrollierte am Vormittag des 14.07.2026 für rund zwei Stunden den Straßenverkehr an der Bögelstraße am Kreisverkehr. Dabei wurden insgesamt 12 Verstöße mit Fehlverhalten von Verkehrsteilnehmenden festgestellt. Zu den Verstößen zählen die Handynutzung, die Nutzung der falschen Straßenseite sowie die Missachtung von Verkehrszeichen. Die Polizei kündigt weitere Kontrollen im Straßenverkehr an. Insbesondere an Örtlichkeiten, an denen es häufiger zu Verkehrsunfällen kommt.

Lüneburg - Mann schlägt zu und flüchtet auf Fahrrad

Ein derzeit unbekannter Mann schlug infolge eines Streites am Nachmittag des 14.07.2026 im Alter Hessenweg eine Frau. Diese erlitt leichte Verletzungen. Als die Frau ankündigte die Polizei zu rufen flüchtete der Täter auf einem Fahrrad. Er konnte im Rahmen der Fahndung nicht mehr kontrolliert werden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen

Nach einem verbalen Streit gerieten drei Jugendliche am 14.07.2026 gegen 21:00 Uhr in der Spangenbergstraße in eine Auseinandersetzung. Dabei beleidigten zwei der Jugendlichen einen 16-Jährigen und verletzten diesen mit Pfefferspray leicht. Der 16-Jährige wurde in ein Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen der Polizei zu den Hintergründen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Deutsch Evern - Einbruch in Supermarkt - Alarmanlage löst aus

Durch ein offenstehendes Fenster verschaffte sich in der Nacht zum 15.07.2026 eine derzeit unbekannte Person Zutritt zu einem Supermarkt Am Alten Landhaus. Im Objekt brach sie gewaltsam zwei Türen auf und suchte nach Diebesgut. Als ein akustischer Alarm ausgelöst wurde, floh die Person unerkannt. Nach ersten Erkenntnissen wurde kein Diebesgut erlangt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Bardowick - Ermittlungen nach Einbruch

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Radbrucher Weg ermittelt die Polizei. Nach ersten Ermittlungen schlug im Zeitraum vom 10.07.2026 bis zum 14.07.2026 eine bislang unbekannte Person ein Kellerfenster ein. Anschließend wurde das Fenster geöffnet und die Räumlichkeiten durchsucht. Zum Diebesgut gehören Uhren und Bargeld. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Scharnebeck - Kraftrad nach Flucht vor Streifenwagen sichergestellt

Am 14.07.2026 gegen 22:20 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung in der Raiffeisenstraße ein Kraftrad mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit auf. Zudem fuhr dieses ohne Beleuchtung. Bei dem Versuch eine Verkehrskontrolle durchzuführen, flüchtete das Kraftrad. Dabei erreichte die Simson deutlich höhere Geschwindigkeiten als die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h. Der Polizei gelang es, die Simson auf einem Verbindungsweg zum Inselsee auszubremsen. Bei der Kontrolle des 16 Jahre alten Fahrers stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Das Kraftrad wurde sichergestellt. Der Jugendliche wurde an einen Erziehungsberechtigten übergeben. Diverse Strafverfahren wurden eingeleitet.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Diebstahl aus Baumarkt - Mitarbeitende verhindern Flucht

Ein 48 Jahre alter Mann entwendete am Abend des 14.07.2026 Ware im Wert von unter 100 Euro aus einem Baumarkt in der Ordasstraße. Auf Ansprache der Mitarbeitenden, die den Diebstahl bemerkten, legte er die Ware wieder zurück. Anschließend versuchte er zu flüchten. Die Mitarbeitenden konnten die Flucht verhindern und die Polizei alarmieren.

Uelzen

Uelzen - Frau randaliert in Geschäften

Eine 46 Jahre alte Frau randalierte am Nachmittag des 14.07.2026 in der St.-Viti-Straße. Dabei ignorierte sie die Aufforderung, eine Bäckerei zu verlassen und spuckte in Richtung einer Mitarbeiterin. Zudem beleidigte die alkoholisierte 46-Jährige die Mitarbeiterin. In einem unmittelbar angrenzenden Geschäft zog sie sich eine Jogginghose an und versuchte die Örtlichkeit zu verlassen, ohne zu bezahlen. Ein Mitarbeiter eines benachbarten Geschäftes konnte die Frau aufhalten und wurde dabei von ihr gekratzt. Das Diebesgut verblieb im Geschäft. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Bad Bodenteich - Geschlagen und getreten

Zwei Männer gerieten am 14.07.2026 gegen 23:20 Uhr in der Bergstraße in eine Rangelei. Dabei schlug ein 32-Jähriger auf einen Mann ein und trat zudem den am Boden liegenden 23-Jährigen. Mit leichten Verletzungen wurde dieser in ein Krankenhaus verbracht. Die Polizei konnte den 32 Jahre alten Tatverdächtigen ermitteln. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Uelzen - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Am 15.07.2026 befuhr gegen 05:50 Uhr ein VW Golf die Straße In der Plene zur Einmündung in die Tile-Hagemann-Straße. Diese befuhr zeitgleich ein VW Polo. Die 32 Jahre alte Fahrerin des Golfs fuhr auf die Tile-Hagemann-Straße ein, sodass es zu einer Kollision der Fahrzeuge kam. Die 32-Jährige sowie der Fahrer des Polos erlitten leichte Verletzungen. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell