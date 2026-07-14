Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Brand einer Scheune - Keine Verletzten - Bullen brechen aus ++ Explosionsgefahr - Personen evakuiert ++ Alkoholisierter Mann schlägt zu ++ PKW kollidieren - Drei Personen verletzt ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Alkoholisierter Mann schlägt zu

Die Polizei wurde am 13.07.2026 gegen 19:30 Uhr zu einer Auseinandersetzung in der Reichenbachstraße gerufen. Dort soll ein Mann im Rahmen eines Streites auf einen anderen Mann eingeschlagen haben. Vor Ort wurde ein 52-Jähriger angetroffen. Dieser verhielt sich aggressiv und wirkte alkoholisiert. Ein entsprechender Alkoholtest ergab einen Wert von 2,64 Promille. Nach Zeugenaussagen soll dieser Mann zugeschlagen haben. Er erhielt einen Platzverweis. Der zweite beteiligte Mann wurde nicht mehr angetroffen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Unter Einfluss von Amphetamin

Ein Drogentest verlief im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 13.07.2026 gegen 22:45 Uhr positiv auf den Wirkstoff Amphetamin. Die Polizei kontrollierte die Fahrtüchtigkeit des 35 Jahre alten Fahrers eines E-Scooters in der Spangenbergstraße. Der Mann führte zudem ein Einhandmesser sowie eine geringe Menge Amphetamin mit sich. Beides wurde sichergestellt. Eine Blutentnahme wurde anschließend durchgeführt.

Lüneburg - Parfumdiebstahl in Drogerie

Ein Kunde in einer Drogerie in der Grapengießerstraße beobachtete am 13.07.2026 gegen 13:35 Uhr einen Diebstahl. Dabei entnahmen zwei Männer nacheinander Parfum aus der Auslage und verließen das Geschäft ohne die Ware im Wert von wenigen Hundert Euro zu bezahlen. Als der Kunde das Personal informierte, hatten die beiden Diebe sich bereits entfernt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Außenspiegel von Fahrzeugen abgetreten

Ein derzeit unbekannter Mann trat am 13.07.2026 gegen 23:15 Uhr die Außenspiegel mehrerer in der Scharnhorststraße abgestellten PKW ab. Zudem warf er eine Mülltonne auf dem Gelände der Universität um. Ein Zeuge konnte das Vorgehen beobachten und den Mann ansprechen. Dieser flüchtete anschließend. Der Mann soll ein auffälliges weißes Tuch über den Schultern getragen haben. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Clenze - Nicht zugelassenes und nicht versichertes Mofa kontrolliert

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüfte die Polizei am 13.07.2026 gegen 17:15 Uhr in der Lange Straße ein Mofa. Dabei stellte sich heraus, dass das Fahrzeug weder zugelassen noch versichert war. Die angebrachten Kennzeichen waren falsch und verändert. Sie wurden sichergestellt. Die Erziehungsberechtigten des 15 Jahre alten Fahrers wurden über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Waddeweitz OT Zebelin - Explosionsgefahr - Personen evakuiert

Die Bewohnerin eines Hauses in der Ortschaft Zebelin fand am Abend des 13.07.2026 eine Flasche mit eingetrocknetem Kollodium in ihrem Wohnhaus. Aufgrund einer Explosionsgefahr des Stoffes wurde der Bereich weiträumig abgesperrt und sechs Personen evakuiert. Nach weiterer Überprüfung unter Hinzuziehung von Spezialkräften stellte sich die Menge und Konzentration als ungefährlich heraus.

Wustrow - PKW kollidieren

In der Salzwedeler Straße kollidierten am Morgen des 13.07.2026 zwei PKW frontal. Nach ersten Erkenntnissen geriet ein VW Passat in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem Skoda Superb. Der 23 Jahre alte Verursacher und die 60 Jahre alte Fahrerin des Skoda wurden verletzt und in Krankenhäuser verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Uelzen

Uelzen - Drei Fahrräder entwendet

Am Morgen des 13.07.2026 wurde in den Keller eines Wohnhauses in der Birkenallee gewaltsam eingedrungen. Dabei wurden insgesamt drei Fahrräder im Wert von einigen Hundert Euro gestohlen. Ein Geschädigter erschien daraufhin auf der Wache und gab an, dass eines der Fahrräder in einer Kneipe zum Verkauf angeboten würde. Eines der zuvor entwendeten Fahrräder konnte im Rahmen erster Ermittlungen sichergestellt werden. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - LKW kippt auf Landesstraße 250 um

Am 14.07.2026 gegen 13:05 Uhr befuhr ein LKW die Landesstraße 250 von Westerweyhe aus kommend in Fahrtrichtung Uelzen. Dabei wich er nach ersten Erkenntnissen einem losgerissenen Hund aus und kam von der Fahrbahn ab. Dort kippte das Fahrzeug auf die Seite. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Bad Bodenteich - PKW kollidiert mit Kind

Auf einem Parkplatz in der Neustädter Straße kollidierte am 13.07.2026 gegen 16:30 Uhr ein VW Passat bei dem Verlassen einer Parklücke mit einem Kind. Dieses erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert. Warum die 71 Jahre alte Fahrerin das Kind nicht wahrgenommen hat, ist Bestandteil der Ermittlungen zum Unfallhergang.

Bad Bevensen - Verkehrsunfall an einer Kreuzung

Im Kreuzungsbereich der Sasendorfer Straße und der Landesstraße 252 kollidierten am 13.07.2026 gegen 14:25 Uhr zwei PKW. Verletzt wurde niemand. Nach ersten Erkenntnissen überquerte der Fahrer eines Ford Fiesta die Kreuzung in Richtung Sasendorf und missachtete die Vorfahrt eines Hyundai i20. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Rosche - PKW kollidieren - Drei Personen verletzt

Gegen 10:00 Uhr kollidierten am 13.07.2026 ein Mitsubishi Outlander und ein Seat Leon frontal auf der Fahrbahn der Dömitzer Straße/B191 in der Ortschaft Schwemlitz. Dabei kam der Mitsubishi in Fahrtrichtung Uelzen in den Gegenverkehr. Der 59 Jahre alte Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Ebenfalls leichtverletzt wurden die beiden Insassen des Seat Leon. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Suhlendorf OT Rassau - Brand einer Scheune - Keine Verletzten - Bullen brechen aus

Am 14.07.2026 wurde der Feuerwehr gegen 07:00 Uhr der Brand einer landwirtschaftlich genutzten Scheune gemeldet. Bei Eintreffen erster Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr stand die Scheune in Vollbrand. Die Feuerwehr war über mehrere Stunden im Löscheinsatz und konnte eine Brandausweitung verhindern. Für die Löschmaßnahmen wurde die Bundesstraße 71 gesperrt. Nach ersten Schätzungen liegt der Schaden bei rund 100.000 Euro. Während des Einsatzes wurden drei Bullen aus der Scheune befreit. Ein weiterer blieb eingeklemmt und konnte im Nachgang gerettet werden. Die drei Bullen begaben sich auf ein Nachbargrundstück und zerstörten dort Mobiliar. Unter Hinzuziehung des Veterinäramtes und eines Tierarztes konnten die Tiere eingefangen werden. Es wurden keine Personen oder Tiere verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Polizei prüft in diesem Zusammenhang auch, ob ein Blitzeinschlag ursächlich für das Feuer sein könnte.

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