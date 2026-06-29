Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT + KREIS GIEßEN: + Polizei fasst Einbrecher im Rahmen der Fahndung + Bargeld und Tabak gestohlen + In Bürgerhaus eingestiegen + Einbruch in Einfamilienhaus +

Giessen (ots)

Gießen: Polizei fasst Einbrecher im Rahmen der Fahndung

Gegen 03:20 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei am Montag (29.06.2026) einen Einbrecher in einem Imbiss in der Gottlieb-Daimler-Straße in Gießen. Umgehend entsandte Streifen stellten eine aufgebrochene Eingangstür fest. Der Täter war nicht mehr vor Ort. Beute hatte er offensichtlich nicht gemacht. Der Imbissbesitzer konnte Bilder einer Überwachungskamera vorzeigen. Im Rahmen der Fahndung traf eine Polizeistreife in der Nähe einer Tankstelle den gesuchten Mann an und nahm ihn vorläufig fest. Es handelte sich um einen 33-jährigen Gießener. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er im Laufe des Montagvormittags wegen fehlender Haftgründe entlassen. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Gießen: Bargeld und Tabak gestohlen

Unbekannte brachen am Sonntag (28.06.2026) zwischen Mitternacht und 05:00 Uhr die Eingangstür eines Kiosks in der Straße "Neustadt" auf. Die Täter entwendeten Bargeld und Tabak. Zeugenhinweise nimmt die Gießener Kripo unter Tel.: 0641 7006-6555 entgegen.

Gießen: In Bürgerhaus eingestiegen

Am Bürgerhaus in Wieseck beschädigten Einbrecher am frühen Samstagmorgen (27.06.2026) gegen 04:40 Uhr mehrere Fenster und verschafften sich so Zutritt. Sie durchsuchten verschiedene Schränke und ließen Bargeld mitgehen. Die Kriminalpolizei in Gießen ermittelt und bittet um Hinweise (Tel.: 0641 7006-6555).

Hungen: Einbruch in Einfamilienhaus

Im Zeitraum zwischen Donnerstag (25.06.2026), 18:00 Uhr und Samstag (27.06.2026), 08:30 Uhr drangen Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Schillerstraße in Hungen ein. Die Täter durchsuchten mehrere Räume. Was genau sie erbeuteten, ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen, denen im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich telefonisch unter 0641 7006-6555 mit der Gießener Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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