Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - Abschlussmeldung: Verkehrsunfall auf der Ahauser Straße

Borken (ots)

Unfallort: Borken-Gemen, Ahauser Straße;

Unfallzeit: 23.06.2026, 07.25 Uhr;

Einen Schwerverletzten und vier Leichtverletzte forderte ein Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in Borken-Gemen. Der 18-Jährige Autofahrer fuhr auf der Ahauser Straße in Richtung Borken-Gemen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in Höhe einer Verkehrsinsel von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Der Pkw kam auf der Gegenfahrbahn seitlich zum Liegen. Der Fahrer und drei weitere Insassen verletzten sich bei dem Unfall leicht. Ein weiterer 17-jähriger Mitfahrer verletzte sich schwer. Rettungskräfte flogen ihn mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik. Die Leichtverletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Ahauser Straße war für die Unfallaufnahme voll gesperrt. (jh)

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