Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260612-1: Jugendlicher Radfahrer nach möglichem Zusammenstoß mit Kind geflüchtet

Frechen (ots)

Zeugensuche

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis sucht einen etwa 12 bis 14 Jahre alten Radfahrer, bekleidet mit einem schwarzen Hemd und einer schwarzen Hose, der in Frechen am Donnerstagnachmittag (11. Juni) nach einem möglichen Zusammenstoß mit einem 4-jährigen Kind vom Unfallort geflüchtet sein soll. Das Kind wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Jugendliche erlitt möglicherweise ebenfalls Verletzungen.

Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Auch der flüchtige Radfahrer wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen soll sich die 4-Jährige gegen 17.20 Uhr auf dem "Platz der Deutschen Einheit" aufgehalten haben. Der Jugendliche auf dem Rad sei dann aus Richtung Hauptstraße gekommen und beide seien zu Boden gestürzt. Eine Angehörige fand die 4-Jährige unmittelbar nach dem Unfall auf dem Boden liegend vor, der Radfahrer habe danebengestanden. Nach kurzer Zeit seien der Jugendliche und zwei weitere hinzugekommene Jugendliche auf zwei Fahrrädern und einem E-Scooter in Richtung Hauptstraße geflüchtet.

Alarmierte Polizeikräfte sicherten Spuren und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der Ermittlungen. (rs)

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