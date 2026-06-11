Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260611-4: Unbekannte raubte Handtasche von Seniorin

Frechen (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Nach einem Raubdelikt am Mittwochnachmittag (10. Juni) in Frechen fahndet die Polizei Rhein-Erft-Kreis nach einer bislang unbekannten Täterin. Ein Zeuge gibt an, dass die jugendliche Verdächtige zur Tatzeit eine braune Hose und ein schwarzes Oberteil getragen und lange braune Haare gehabt habe.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 22 nehmen Hinweise telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen soll sich die Seniorin gegen 13.40 Uhr in der Christian-Mörs-Straße aufgehalten haben, als die Gesuchte sich ihr von hinten genähert habe. Bei dem Versuch die Tasche von der Schulter der Dame zu reißen, brachte sie diese zu Fall. Die Angreiferin habe so viel Kraft aufgewendet, dass der Riemen der Tasche gerissen sei. Anschließend flüchtete die junge Frau in unbekannte Richtung.

Alarmierter Polizeikräfte fahndeten nach der Verdächtigen und hielten die Aussage der Geschädigten für die Strafanzeige fest. (hw)

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