Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260611-3: Einbruch und Einbruchversuch in Häuser- Zeugensuche

Brühl (ots)

Kriminalprävention der Polizei Rhein-Erft-Kreis berät Betroffene und Interessierte

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach Unbekannten, die am frühen Donnerstagmorgen (11. Juni) in ein Haus in Brühl eingebrochen sein sollen. In einem weiteren Fall blieb es beim Versuch. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 4.10 Uhr soll ein Täter in ein Haus an der Bonnstraße in Schwadorf eingebrochen sein und Geld und andere Zahlungsmittel entwendet haben. Die Geschädigten seien von Geräuschen im Haus geweckt worden und hatten eine Person mit einer Stange in der Hand wahrgenommen. Sie haben ihn angeschrien. Der etwa 165 bis 170 Zentimeter große Mann sei daraufhin aus dem Haus geflüchtet. Er habe eine dunkle Mütze, einen dunklen Pullover sowie eine blaue Jeans getragen.

In Pingsdorf sollen Unbekannte gegen 2.10 Uhr versucht haben in ein Haus im Bereich der Joseph-Hürten-Straße und der Straße "Auf der Pehle" einzubrechen. Die Geschädigte sei von Klopfgeräuschen geweckt worden und habe nachgeschaut. Dabei habe sie an ihrer Terrassentüre zwei Personen festgestellt, die dort hantierten. Als sie die Anwohnerin bemerkt hätten, seien sie geflüchtet.

Alarmierte Polizeikräfte fuhren in beiden Fällen zum Tatort, nahmen den Sachverhalt auf und fertigten eine Strafanzeige. Weitere Beamte fahndeten nach Verdächtigen. Kriminalbeamte sicherten Spuren an den Tatorten.

Die Polizei rät Betroffenen, die einen Wohnungseinbruch in ihrem Zuhause oder ihrer Arbeitsstelle feststellen:

- Ruhe bewahren und umgehend den Notruf der Polizei 110 wählen. - Nichts anfassen und den Tatort so belassen wie er ist, damit die alarmierten Beamten Spuren sichern können. - Niemals selbst in Gefahr bringen. Verlassen Sie das Gebäude wieder, wenn Hinweise vorliegen, dass die Täter noch dort sind.

Nützliche Informationen zum Thema Einbruchschutz erhalten Sie bei unseren Expertinnen und Experten der Kriminalprävention und auf unserer Internetseite. https://rhein-erft-kreis.polizei.nrw/themenseite-wohnungseinbruch (sc)

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