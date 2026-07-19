Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++Pressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 17.-19.07.2026++

Lüneburg (ots)

Pressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom Wochenende 17.-19.07.2026

Stadt und Landkreis Lüneburg:

Am Samstagvormittag wurde eine 37-jährige Lüneburgerin in der Stresemannstraße mit einem E-Scooter kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass die Dame unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Zusätzlich wurden bei ihr weitere Betäubungsmittel aufgefunden. Zu guter Letzt wurde dann zudem festgestellt, dass der E-Scooter Mitte April gestohlen worden war. Gegen die Dame wurden somit mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Ein 54-jähriger hinreichend polizeibekannter Mann wurde am Samstag gegen 13.30 Uhr beim Diebstahl einer Sonnenbrille in einem Bekleidungsgeschäft am Glockenhof beobachtet. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde in seiner Hosentasche ein langer Schraubendreher und ein Messer griffbereit gefunden. Zusätzlich wurden weitere offensichtlich in anderen Geschäften entwendete Gegenstände bei ihm gefunden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Mann, der die Polizei seit Wochen auf Trapp hält, vorläufig festgenommen. Eine Richterin erließ am Sonntag einen Haftbefehl und er wurde in die JVA gebracht.

Am Samstag wurde gegen 16.30 Uhr ein blauer Motorroller mit einer orangefarbenen Lieferbox vor einem Geschäft im Blümchensaal entwendet. Der Roller hat das Versicherungskennzeichen 922ABI.

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es in Adendorf in der Straße Am Wischhoff bereits am 16.07.26. Der Sohn des Hauses erschien am Samstagabend und stellte den Einbruch fest. Auf der Videoanlage ließ sich die Tatzeit letztlich konkretisieren. Der Täter versuchte auf mehrere Arten, ins Haus zu gelangen und verursachte dabei hohen Sachschaden. Letztlich gelang es ihm durch das Fenster des Gäste-WC. Was genau entwendet wurde, lässt sich erst nach Rückkehr der Eigentümer klären.

Am Sonntagvormittag kam es in Lüneburg in der Erbstorfer Landstraße gegen 07.00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Ohne äußere Einwirkung geriet hierbei ein 26-jähriger Rullstorfer von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Glücklicherweise wurden er und die Beifahrerin nur leicht verletzt. Der PKW hat nur noch Schrottwert.

Am Sonntag, gegen 11.30 Uhr, wurde in Bardowick in der Großen Brückenstraße ein 46-jähriger Mann aus Handorf mit seinem PKW angehalten. Er stand offensichtlich unter Restalkohol und pustete vor Ort einen Wert von 0,76 %o. Ein OWi-Verfahren wurde gegen ihn eingeleitet.

Landkreis Lüchow-Dannenberg:

Schützenfest Schnackenburg

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung nach vorangegangenen Streitigkeiten kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag auf dem Schnackenburger Schützenfest. Hierbei verletzten sich zwei weibliche Personen gegenseitig durch Schlagen und Beißen. Beide Personen erlitten hierdurch leichte Verletzungen. Entsprechende Strafverfahren wurden wechselseitig eingeleitet.

Mehrere Fahrten unter Einfluss in Lüchow und Dannenberg Am Samstag kam es bis Mitternacht zu insgesamt drei Fällen einer Beeinflussung von Verkehrsteilnehmern unter berauschenden Substanzen. In den frühen Morgenstunden wurde in Dannenberg im Rahmen einer Verkehrskontrolle bei einer Fahrzeugführerin eine Beeinflussung durch berauschende Substanzen festgestellt. Zusätzlich war die Fahrzeugführerin ohne entsprechende Fahrerlaubnis am Steuer des PKW. Am Nachmittag verlief bei einer anderen Verkehrskontrolle eines weiteren Fahrzeugführers im Lüchower Stadtgebiet ein durchgeführter Drogenvortest positiv. Gegen Abend stellte sich bei einer weiteren Verkehrskontrolle, ebenfalls im Lüchower Stadtgebiet, einer jugendlichen E-Scooterfahrerin eine Beeinflussung durch Cannabis heraus. Bei allen Personen wurden Blutprobenentnahmen durchgeführt, entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Körperverletzung in Lüchow

In den Abendstunden des Samstages kam es zwischen mehreren Personen im Lüchower Stadtgebiet nach Streitigkeiten mit einhergehenden Beleidigungen zu einer handfesten Auseinandersetzung. Hierbei werden mehrere Beteiligte durch Schläge verletzt.

Einbruch in Wohnhaus in Lüchower Ortsteil Bösel Zwischen den frühen Mittagsstunden und den Abendstunden des Samstages kam es im Lüchower Ortsteil Bösel zu einem Einbruchdiebstahl in ein Wohnhaus. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich über ein Fenster Zutritt zu dem Wohnhaus. Der Schadenswert liegt derzeit bei circa 500,00 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Lüchow unter der 05841/122-0

Brand einer Gartenhütte

In den frühen Abendstunden des Samstages kam es im Lüchower Ortsteil Weitsche aus bislang ungeklärter Ursache zum Brand einer Gartenhütte. Durch die Freiwillige Feuerwehr konnte der Brand unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Stadt und Landkreis Uelzen:

Mann belästigt Passanten

Im Stadtgebiet von Uelzen fällt am Freitag und Samstag ein amtsbekannter Mann wiederholt auf, weil er Passanten belästigt, in der Öffentlichkeit uriniert und bei einem Ladendiebstahl erwischt wird. An beiden Tagen kommt es zu mehreren polizeilichen Einsätzen im Zusammenhang mit dem 47-Jährigen. Er wird an beiden Tagen durch die Polizei in Gewahrsam genommen.

Aufgebrochene Pkw

Auf einem Parkplatz am Oldenstädter See ist am Samstag zwischen 10:50 Uhr und 11:10 Uhr bei zwei geparkten Pkw die Seitenscheibe eingeschlagen worden. Aus einem Pkw ist eine Tasche mit Kleinkindbedarf entwendet worden. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen unter 0581-9300 entgegen.

Bekiffter E-Scooter-Fahrer

Am frühen Samstagabend kontrolliert die Polizei einen E-Scooter-Fahrer in der Innenstadt von Uelzen. Dabei stellt die Polizei fest, dass der 26-Jährige unter dem Einfluss von Drogen steht. Eine Blutprobe wurde entnommen, ein Strafverfahren eingeleitet.

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