Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person: Wo ist Karl Berthold Richard K.?

Sondershausen (ots)

Der seit Mittwoch vermisste Herr Karl Berthold Richard K. wurde am Freitag durch Kräfte der Feuerwehr im Bereich des Östertals lebend aufgefunden. Umgehend wurden Rettungskräfte hinzugerufen, um den geschwächten Vermissten zu versorgen. Folgerichtig wurden die Fahndungsmaßnahmen nach dem Vermissten eingestellt.

Die Landespolizeiinspektion Nordhausen bedankt sich für die zahlreichen Hinweise aus der Bevölkerung und die Unterstützung der Medienvertreter bei der Suche nach dem Vermissten.

Medienvertreter werden gebeten den Klarnamen sowie die Bilder des Herrn K. aus den einschlägigen Foren zu entfernen.

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