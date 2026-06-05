Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hundebiss auf Fußweg - Polizei sucht Hinweise

Mühlhausen (ots)

Am frühen Donnerstagnachmittag kam es zu einem Hundebiss in der Nähe eines Sonderpostenmarktes am Kiliansgraben. Ein 10-jähriger Junge lief auf dem Fußweg entlang, als ihm ein unbekannter Mann mit seinem Hund entgegenkam. Als der Hund auf der Höhe des Jungen war, wurde der von dem Tier in ein Bein gebissen. Nach Angaben des Jungen handelte es sich um einen Mann mit Glatze und einem etwa kniehohen schwarzen Hund. Der Hundehalter entfernte sich nach dem Vorfall in unbekannte Richtung. Zur weiteren Behandlung seiner Verletzung wurde der Junge in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten Ermittlungen wegen des Verdachtes der fahrlässigen Körperverletzung gegen den derzeit unbekannten Hundebesitzer ein und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zur Klärung der Identität des Mannes. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03601/4510 bei der Polizei in Mühlhausen zu melden.

Aktenzeichen: 0138327

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